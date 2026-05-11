Delatores beneficiados y corrupción

De nuevo, otra vez, ante un problema jurídico, estrictamente jurídico y muy complejo, la política al uso interviene introduciendo sus siempre parciales e indocumentados argumentos. Nada escapa a la estulticia e ignorancia de quienes ocupan el poder por méritos que desmienten los actos que normalmente protagonizan.

Acaba de concluir el juicio sobre el caso “mascarillas” que afecta a Ábalos, Koldo y Aldama. Un proceso que es preludio de una sucesión casi inacabable de otros muchos en curso frente a actores de la misma procedencia y ubicación. En éste y posteriores ha sido determinante en su desarrollo la declaración de Aldama, empresario coimputado, que ha reconocido su autoría en los delitos, pero que ha declarado acusando a los demás y aportando información que parece ser ha sido relevante para el conocimiento de estos y otros hechos. Por causa de esta colaboración, el fiscal y resto de partes acusadoras, conforme a la ley, han solicitado una rebaja de la pena que puede llegar, incluso, a evitar su ingreso en prisión. Es cierto que algunos miembros del PSOE y del gobierno se han quejado de esta petición, aunque siempre la hayan promovido y alentado. A quienes delataron la Gürtel se les rebajó la pena considerablemente e incluso se indultó a alguno. Que cada cual piense lo que quiera.

Los beneficios a los arrepentidos tienen su origen en los llamados “pentiti” italianos surgidos en la lucha contra la mafia y como forma de investigar las siempre complejas y herméticas organizaciones criminales. De ahí han pasado a la corrupción política, que se suele asentar en auténticas organizaciones delictivas, incluso jerarquizadas y que es difícil investigar por gozar quienes las integran de un apoyo firme en el sistema político que dominan los presuntos corruptos. La colonización u ocupación de las instituciones y de las empresas públicas por los partidos tienen como fin a veces lo ilícito y en todo caso es evidente que facilitan la corrupción.

Los coimputados beneficiados, que pueden obtener incluso la plena redención de sus penas, son hoy moneda común en todas las legislaciones, que abarcan y protegen a los delatores, incluso anónimos, frente a las represalias de la Administración o de las empresas. Véase la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en la anterior legislatura presidida por Sánchez y dictada al amparo de directivas europeas. Y, contra lo que ahora sostienen dirigentes del PSOE, el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que promueve este gobierno es amplísimo en el reconocimiento de las delaciones premiadas, mucho más que otras legislaciones, excesivo diría yo. Escucharlos ahora parece de nuevo querer indicar que apoyan la medida, pero siempre que no afecte al entorno subjetivo del llamado e indeterminado progresismo.

Que se admita esta figura y se fomente ante el grave incremento de la corrupción y la dificultad de perseguirla cuando interviene el poder público, no significa que haya de hacerse sin exigir garantías, muchas, que eviten caer en un retroceso del proceso a tiempos pretéritos e inquisitivos en los que la confesión era la prueba reina, se obtenía sin garantías y se premiaba a los delatores que obtenían beneficios directos en forma de prebendas. He mantenido y mantengo por escrito una posición muy reacia a admitirla sin cumplir condiciones muy estrictas, pues tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el caso Labita contra Italia y nuestros Tribunales Supremo y Constitucional afirman expresamente que toda declaración premiada y beneficiada es “intrínsecamente sospechosa”, en sí misma considerada, al no responder a un fin libre de intereses personales. Esa sospecha impone exigencias y garantías para evitar abusos, fraudes y condenas sin base probatoria o basadas en móviles espurios.

El empresario Víctor de Aldama a su salida del Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan a partir de hoy en el banquillo de los acusados / Eduardo Parra - Europa Press

Los requisitos para admitir esa declaración, para que pueda ser útil a efectos de condena y procurar los beneficios al arrepentido son varios. El primero, la ausencia de elementos subjetivos o fines espurios, como el odio, la venganza o similares; el segundo, la coherencia, la persistencia, la credibilidad del relato; y, el tercero, la corroboración de la confesión, corroboración que ha de ser objetiva y externa, basada en hechos, datos o circunstancias que la avalen de manera genérica. Se exige que el coimputado no niegue su autoría delictiva, pero es indiscutible que obtener un beneficio, aunque no sea equiparable a declararse inocente, tiene un alto grado de paralelismo por los efectos similares que produce. Este dato no puede ser obviado al punto de valorar su declaración.

El premio o la contraprestación sería proporcional a lo delatado, siendo este elemento discriminatorio porque favorece más a los delincuentes mejor situados en la organización criminal y más conocedores de la trama e, igualmente, abre la puerta a excesos en la información para conseguir una mayor rebaja de la pena.

El cuidado en este ámbito debe ser extremo y no fomentarlo cual si se tratara de una solución ideal propia de un sistema plenamente democrático. Algo excepcional no puede ser común si es arriesgado y se apoya en reglas inquisitivas, aunque modernizadas. Testigos falsos son moneda común en el proceso; imputados que mienten, igual, porque tienen derecho a hacerlo sin asumir responsabilidad alguna y así debe seguir siendo.

Se impone que estas situaciones se acompañen de respuestas eficaces frente a querellantes mendaces y testigos falsos que, en España, son ordinarios en ciertos procesos sobre todo y que son tolerados con cierta flexibilidad o negados por razones inasumibles.

Puede un coimputado mentir y decir verdad. La solución es, desde la independencia absoluta de la Justicia, verificar las condiciones establecidas para otorgar valor a su delación.

Pero, a la vez, sería necesario establecer la prohibición de conceder indultos a los condenados por corrupción a cambio de su silencio. Un indulto es cuantitativamente mejor que una atenuante beneficiosa. Se habla poco de esto, pero el indulto puede traducirse en una competencia desleal frente a la actividad judicial y el Código Penal. Para qué confesar y delatar si vas a conseguir la impunidad y, a lo mejor, un buen puesto de futuro.