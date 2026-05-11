Erasmus, mi camino hacia la libertad

Hace ya casi 21 años emprendimos Rosario, mi hermana de vida, y yo un camino sin retorno con una beca Erasmus bajo el brazo para pasar un año en la fría y acogedora ciudad de Metz. Íbamos con la idea de perfeccionar el francés, un idioma que nos fascinaba, y vivir una aventura en la que, especialmente yo, pretendía mostrarle a mis padres que estuvieran tranquilos, que era un primer paso para que en el futuro pudiera vivir sola, como así ha sido. Ellos, junto a mi tía Joana, confiaron en mí con los ojos cerrados, luchando contra el mundo, al igual que los padres de Rosario, que entendieron nuestra amistad sin ambages. La Universidad de Alicante puso todos los medios que tenía a su alcance, y algunos más, para que se tratara de una universidad accesible que reuniera todas las condiciones y que Rosario y yo estuviéramos protegidas en todos los sentidos. Hicimos un contrato de voluntariado por el que ella tenía cubiertos absolutamente todos sus gastos, a cambio de ayudarme en aquello que yo necesitaba. En aquel entonces, aquello era toda una proeza. La primera en ser valiente en irse de Erasmus con una discapacidad en España no fui yo, sino una compañera de mi universidad, Beatriz Román, con una discapacidad similar a la mía. Ella se fue a Inglaterra, siendo la pionera en mayúsculas. Después, yo pude seguirle los pasos gracias al camino que ella había abierto.

Emprendimos el camino con mucha ilusión, inquietud y expectativa para aprender el idioma, la cultura y todo lo que se presentara. El apoyo de nuestra universidad y del Centro de Apoyo al Estudiante, y todo su equipo, fue inquebrantable, especialmente de Patricia y Joaquina, las trabajadoras sociales que nos guiaron en ese difícil camino del equilibrio entre la independencia y la unidad que teníamos que mantener entre ambas. Sin embargo, lo que ninguna de las dos imaginamos es que se convertiría en un viaje iniciático que transformó nuestra vida para siempre. Nos regaló la hermana que no teníamos y unos amigos por todas partes del mundo que, a día de hoy, aún conservamos. Creo que ese es nuestro mayor regalo.

En una ciudad plenamente accesible, donde el campus se encontraba en el centro de la ciudad, como sucedía en Metz, pudimos viajar por toda Europa: Suiza, Bélgica, Holanda y, por supuesto, dentro de Francia. Recuerdo que, cuando nos íbamos a ese viaje, Rosario me regaló el libro El principito, que, aunque parezca increíble y sea una gran lectora, nunca lo había leído. Me lo regaló diciéndome unas palabras preciosas que en el libro aparecen constantemente: "Lo esencial es invisible a los ojos". Y ella decía que era adecuado porque todo el mundo veía lo que ella me ayudaba a mí, porque es tangible, pero nadie era consciente de lo que yo la ayudaba a ella.

Fue la experiencia que me hizo convertirme en adulta. Gracias al Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante por apostar económica y socialmente por algo que era un riesgo y en lo que prácticamente nadie creía en el año 2005, cuando nos fuimos. Mi vida continuó en el ámbito de la discapacidad, luchando por los derechos de las personas con yo y en diferentes ámbitos políticos e institucionales, pero siempre llevando como bandera ese año que me permitió un crecimiento indescriptible y donde, por primera vez, pude sentir lo que era vivir entre gente de mi edad sin el inconveniente de las barreras arquitectónicas y sociales. Todo lo que os pueda decir es poco para lo que logramos, vivimos y sentimos, pero, sobre todo, crecimos, mostrando y demostrando que con discapacidad también se pueden lograr sueños cuando creen en ti y te apoyan.

El año pasado cumplimos 20 años. Siempre lo celebramos el 22 de septiembre, que fue el día que nos fuimos, y durante este año y el pasado he tenido la suerte de recibir varias visitas de mis amigos de diferentes partes del mundo que hicimos allí, para recordar ese momento dada mi situación de reposo. Espero, a mis 50, poder juntarnos de nuevo para recordar esos momentos de libertad que ahora he recuperado en mi independencia.

Récord de movilidades Erasmus del Figueras Pacheco de Alicante / INFORMACION

Todo ello gracias a la beca Erasmus, promovida por Europa para que los jóvenes conociéramos los países de nuestro entorno, nos abriéramos a otras culturas y descubriéramos que la universidad no es solo para estudiar, sino también para enseñar a vivir y, en el caso de la discapacidad, todavía un poco más. Así que gracias por la existencia de esa beca y por la Universidad de Alicante, y especialmente al Centro de Apoyo al Estudiante, que creyó en nosotras para hacer hasta lo imposible.

Seguramente os estáis preguntando: ¿y por qué ahora esta reflexión? La semana pasada tuve el honor de que me llamaran del Ministerio de Asuntos Exteriores para anunciarme que, por el 20 aniversario de la anexión de España en la Unión Europea, una foto mía con Rosario había sido seleccionada para reaccionar el Erasmus. Para mí fue doblemente emocionante: la discapacidad estaba representada, el momento más bonito de mi vida también y, entre 40 fotos y los millones de personas que se han ido de Erasmus, las elegidas éramos nosotras. Me llenó el corazón ver todo el camino recorrido y el reconocimiento que eso suponía el pasado miércoles, cuando tuve el honor de estar con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, nada más y nada menos que con Javier Solana y la comisaria de la exposición. El corazón se me llenó de gozo pensando todo lo que hemos avanzado, pero también todo lo que nos queda por avanzar.

Por ello, no puedo dejar de agradecer a Ximo Puig, que fue quien confió en mí en el ámbito político, junto a Etelvina Andreu: él en las Cortes Valencianas, ella muchos años atrás en el Ayuntamiento de Alicante, cuando casi nadie confiaba en nosotros como personas productivas y útiles para la sociedad. Por supuesto, a la Universidad de Alicante y al Centro de Apoyo al Estudiante, pues sin ellos nada de esto sería hoy posible ni yo sería la misma persona libre, independiente y peleona, junto a mis padres; especialmente mi madre, lo hicieron posible. Gracias por creer en las personas y enseñarnos no solo que podíamos estudiar, sino que podíamos tener una vida independiente, con Juan y Paco, que nos llevaban en la furgoneta que nos permitía no depender de nadie para ir a nuestro campus.

Pero este artículo está dedicado a Rosario, mi compañera de aventuras, sin quien no podríamos haber hecho nunca este viaje inolvidable; a nuestros padres, que confiaron en nosotras; y me vais a permitir que, de manera muy especial, dedique este artículo a Agustín Bueno Bueno, que fue quien lo hizo posible junto a la Universidad como director del Centro de Apoyo al Estudiante en ese momento, pues, aunque ya no está entre nosotros, siempre nos acompaña en el recuerdo. Por suerte, también a quienes le han seguido, que han continuado esa estela hasta el día de hoy.

Ese fue mi punto de partida hacia el verdadero camino hacia la independencia y la libertad por la lucha de las personas con discapacidad. Así que gracias a la vida por permitirme vivir un año en Francia, por tener los amigos que hice allí alrededor del mundo y por recordarme ayer, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mi admirado Javier Solana, la excelente comisaria de la exposición y el maravilloso equipo del ministerio que me acercó Alejandra, recordándome que hay que seguir trabajando por una vida independiente de las personas con discapacidad y por la igualdad de todas las personas en una Europa unida y fuerte, como se reflejaba tan bien en esa excelente exposición, donde se puede observar la evolución de nuestro país en todos los ámbitos en su entrada en la Unión Europea.

El día de ayer fue uno de los más bonitos de mi vida y un reconocimiento que jamás esperaba hacia mi lucha personal y global, tanto desde el ámbito político como diputada del PSPV como persona reivindicativa que soy. Gracias infinitas, Europa, por estos 40 años y los que vendrán.