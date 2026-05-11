El mestizaje: entre la historia y la política

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México ha reactivado un debate tan recurrente como incómodo. Lo reconozco como una discusión que no me resulta ajena, pues llevo años manteniéndola, una y otra vez, con colegas españoles e hispanoamericanos. En esas conversaciones, a menudo intensas, siempre acaba apareciendo el uso del mestizaje como explicación amable del pasado colonial español. No es una discusión nueva, pero reaparece cada vez que la historia se convierte en argumento político.

Conviene empezar por lo básico. El mestizaje existió, fue un fenómeno histórico real y decisivo en la formación de las sociedades americanas. Negarlo carecería de sentido. El problema comienza cuando esa realidad compleja se convierte en un relato simplificado, útil para el presente pero profundamente distorsionador del pasado.

En sus intervenciones durante el viaje, Ayuso ha reivindicado el mestizaje como un rasgo distintivo y positivo de la presencia española en América. Insiste así en una visión de integración frente a otros modelos coloniales. En esa misma línea se sitúan sus referencias al legado compartido y sus declaraciones polémicas sobre el “malinchismo”. Para ella, el mestizaje es la prueba de una historia de encuentro más que de conflicto. Es una idea eficaz, que funciona porque simplifica y ofrece una imagen reconfortante del pasado. Pero precisamente por eso exige ser discutida.

Quienes llevamos décadas trabajando y viajando por América Latina sabemos hasta qué punto esa imagen resulta insuficiente. Tras treinta años recorriendo distintos países de la región, he visto claramente ese mestizaje en la vida cotidiana, en los cuerpos, en las culturas, en las formas de sociabilidad. Pero junto a esa evidencia, hay otra que resulta igual de clara, como es la persistencia de jerarquías sociales que, en muchos casos, se correlacionan con el origen, el color de la piel o la pertenencia étnica. No hace falta forzar la mirada para percibirlo. Basta observar quién ocupa qué espacios, quién accede a qué oportunidades, quién queda sistemáticamente en los márgenes. El mestizaje no ha borrado esas diferencias; en muchos casos, simplemente las ha hecho menos visibles.

La sociedad colonial no fue un espacio donde las diferencias se disolvieran sin más en una mezcla armónica. Fue, por el contrario, un sistema profundamente jerarquizado, en el que el origen condicionaba la posición social, económica y jurídica. Peninsulares, criollos, indígenas, africanos y las múltiples categorías de castas estructuraban el acceso al poder y a los recursos. En ese contexto, el mestizaje no eliminó las desigualdades. Hubo mezcla, sí, pero también imposición, violencia, explotación y asimetrías persistentes. Presentar ese proceso como una historia de integración casi natural implica dejar fuera elementos esenciales para entender lo que realmente ocurrió.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje institucional a México. / COMUNIDAD DE MADRID

Y aquí está el núcleo del problema. No se trata de negar el mestizaje, sino de cuestionar su uso como relato único. Convertido en clave explicativa dominante, borra elementos esenciales como la conquista, la coerción o la desigualdad estructural. Esta interpretación tiene, además, una larga tradición. Desde el siglo XIX, distintas corrientes han defendido la idea de una colonización española más integradora que otras, apoyándose precisamente en la existencia del mestizaje. Sin embargo, esa narrativa no encaja bien ni con la investigación histórica ni con los debates actuales en México. Allí, el mestizaje ha sido durante décadas una pieza central del discurso nacional, pero también ha sido cuestionado por quienes señalan que contribuyó a invisibilizar identidades indígenas. Baste recordar las peticiones dirigidas a Felipe VI para que reconociera los agravios históricos sufridos por los pueblos originarios de México durante la época colonial, formuladas tanto por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

En este contexto, recuperar desde fuera una versión celebratoria del mestizaje no es una intervención inocente. Significa entrar en un debate vivo, complejo y conflictivo. Por eso, el viaje de Ayuso no puede entenderse únicamente como una agenda institucional. Es también una forma de utilizar el pasado en el presente. Y el problema es cómo se hace.

El mestizaje, convertido en consigna, deja de ser una herramienta para comprender la historia y pasa a ser un recurso para simplificarla. Se selecciona lo que encaja y se descarta lo que incomoda. Se construye un relato útil, pero empobrecido. Conviene decirlo con claridad. Como repito constantemente por aquí, la historia no está para tranquilizar, no está para ofrecer versiones cómodas. Está para explicar procesos complejos, a menudo contradictorios, en los que conviven, como es el caso, creación y violencia, intercambio y dominación.

Reducir todo eso a un eslogan no es interpretar el pasado, es manipularlo. Y cuando el pasado se manipula para hacerlo políticamente útil, el problema deja de ser historiográfico. Se convierte en algo más serio. Porque entonces ya no estamos discutiendo sobre historia. Estamos asistiendo a un intento de vaciarla de contenido crítico para ponerla al servicio de un discurso. Y una historia sin conflicto, sin desigualdad y sin matices deja de ser historia, es pura propaganda.