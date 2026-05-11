Menos trincheras, más proyecto: el PSPV ante su propio espejo

La política valenciana atraviesa un momento decisivo. Por ello, el último comité nacional del PSPV-PSOE no ha sido una reunión orgánica más; ha sido una declaración de intenciones. En un contexto general marcado por la fragmentación, el desgaste institucional y el avance de discursos polarizadores, el socialismo valenciano sabe que ha llegado el tiempo de exigir trincheras y más capacidad de unión.

Unir al partido y unir sensibilidades, generaciones y territorios. La Comunitat necesita una fuerza política que conecte con la mayoría social desde la cercanía y la utilidad. Y el comité ha dejado entrever que el PSPV quiere recuperar eso: la política como espacio compartido y no como confrontación permanente.

Pero unir no basta si no existe también la voluntad de abrir. Abrir el partido, abrir el debate y abrir una nueva etapa política. No confundir cohesión con uniformidad. Apostar por la pluralidad, la escucha y la participación. El PSPV tiene ahora la oportunidad de convertirse en un proyecto más permeable a la sociedad civil, al municipalismo y a las nuevas demandas sociales que atraviesan especialmente a jóvenes y clases medias trabajadoras.

Ese es el objetivo. Entender que la política del siglo XXI no puede construirse únicamente desde las estructuras tradicionales. Requiere nuevas voces, lenguajes y prioridades. La vivienda, la conciliación, la innovación económica o la sostenibilidad ya no son temas secundarios: son el centro de la conversación pública y, quien quiera volver a liderar, deberá comprenderlo antes que nadie.

Porque ese es el tercer verbo que ha sobrevolado el comité nacional: liderar. Liderar no desde la arrogancia, sino desde la credibilidad. Liderar desde la capacidad de proponer un horizonte reconocible para la Comunitat Valenciana. El PSPV gobernó durante años demostrando estabilidad institucional y avances sociales. Hoy el reto pasa por reconstruir una mayoría emocional y política que confíe en un proyecto progresista valenciano.

Un liderazgo construído con coherencia, con equipos y con una idea clara de país. Si el PSPV consigue unir internamente, abrirse hacia fuera y ofrecer un liderazgo sólido y reconocible, estará preparando el terreno para volver a ser la referencia central de la política valenciana.

El comité nacional no ha resuelto por sí solo los desafíos del partido. Pero sí puede marcar el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que el socialismo valenciano entienda que la ciudadanía ya no espera grandes consignas, sino proyectos útiles, cercanos y capaces de generar esperanza colectiva.