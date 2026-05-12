Mira que nos ha costado, pero por fin hemos llegado a los insultos

Recientemente, el alcalde de Elche se lamentaba públicamente de que los plenos municipales tenían menos interés para la ciudadanía que los prospectos de los medicamentos y quizás por ello, o por vaya usted a saber por qué oscuro motivo, se ha producido una especie de conjura para hacerlos más divertidos, más entretenidos y con más acción, vamos al estilo de las películas de Jackie Chan. La semana pasada se celebraron dos plenos, ¡no querías caldo, pues toma dos tazas!, uno ordinario y otro extraordinario, y en ambos se montó la mundial.

En el primero, un concejal socio de gobierno del alcalde, para argumentar su propuesta política, utilizó la expresión «idiota» dirigida a la portavoz de Compromís para calificarla con este adjetivo en el caso de que no compartiera su forma de ver las cosas, ¡olé tú¡, un discurso a la altura del mismísimo Winston Churchill. Y en el otro, el extraordinario, fue el público el que elevó el tono y la testosterona, y, entre empujones, descalificaciones y consignas, convirtió el Salón de Plenos en la grada de un campo de fútbol, teniendo que intervenir los municipales para intentar que la cosa no fuera más allá. Todo un espectáculo pedagógico de primer orden.

Dicen las crónicas que hubo un tiempo en que los políticos discutían ideas, lo cual es hoy en día una actitud muy loca y más antigua que los Tigretones. Uno imagina aquellas sesiones plenarias en blanco y negro, llenas de señores con bigote y dicción de notario, intercambiando argumentos mientras fumaban como chimeneas industriales y utilizaban expresiones del tipo «discrepo profundamente de su planteamiento ideológico». Hoy hemos evolucionado, ahora el debate político consiste, básicamente, en descubrir quién consigue insultar primero sin quedarse afónico, donde no importa el presupuesto, la sanidad, la vivienda o la inflación, lo relevante es determinar si el adversario es «un vendido», «un extremista», «un populista», «un traidor», «un bolivariano», «un fascista», «un comunista», «un inútil», «un psicópata» o, en el mejor de los casos, «una persona que no está a la altura de las circunstancias», que es la versión diplomática de «eres un desastre humano».

La política moderna ha comprendido algo esencial: los ciudadanos ya no tienen tiempo para escuchar razonamientos complejos, pues entre pagar la hipoteca, sobrevivir al precio de la docena de huevos y recordar la contraseña de Netflix, no nos da la vida y nadie puede dedicar más de dos minutos a realizar una verificación y análisis de la información ofrecida, así que los partidos han simplificado el mensaje convirtiéndolo en un reel, en un meme o en un insulto, el cual tiene además una ventaja estratégica formidable: evita el peligroso riesgo de pensar, porque argumentar exige datos, contexto, preparación y, lo más incómodo de todo, escuchar al otro. En cambio, insultar es rápido, barato y muy televisivo, una descalificación bien lanzada ocupa quince segundos en redes sociales, se convierte en titular, genera indignación instantánea y permite al político de turno aparecer en prensa o en tertulias diciendo que «sus palabras han sido sacadas de contexto», expresión ya reconocida oficialmente como patrimonio inmaterial de la hipocresía contemporánea.

Y el ciudadano, mientras tanto, contempla este espectáculo con una mezcla de fascinación y agotamiento, porque, admitámoslo, hay algo profundamente entretenido en ver adultos con sueldo público comportándose como participantes expulsados de un reality show. El Parlamento o los salones de plenos se han convertido en un híbrido entre teatro clásico, pelea de bar y programa del corazón. Solo falta que el presidente de la cámara o del salón anuncie: «Después de la pausa publicitaria, descubriremos quién llamó corrupto a quién y veremos imágenes exclusivas de un diputado o un concejal abandonando indignado el hemiciclo».

Lo más admirable es que todos los partidos aseguran estar muy preocupados por la crispación, lo cual es una preocupación conmovedora, ya que uno escucha a los dirigentes denunciar «el clima de odio» con el mismo tono con el que un pirómano lamenta la existencia de incendios forestales mientras sostiene un mechero y una garrafa de gasolina. Cada formación política está convencida de que el problema no es insultar, sino que insulten los otros. Cuando lo hace el adversario, es intolerable degradación democrática, pero cuando lo hacen los propios es «contundencia discursiva». Esta elasticidad moral permite maravillas argumentativas extraordinarias, donde un mismo comentario puede ser considerado fascismo intolerable o valentía política dependiendo de quién lo pronuncie y en qué medio de comunicación aparezca después para justificarlo, porque, no nos engañemos, existen medios de comunicación que colaboran con entusiasmo en esta fiesta nacional del griterío, porque la moderación no da audiencia, el matiz no genera clics, el consenso es aburridísimo, y en cambio, un concejal diciéndole a otro en directo que es idiota si no comparte la misma visión que tiene él tiene una magia hipnótica difícil de igualar.

Tal vez el problema no sea solo de los políticos, tal vez exista un mercado gigantesco para la bronca porque la bronca entretiene, la indignación produce adrenalina, pertenencia y retuits, en cambio, pensar produce dudas, y las dudas tienen muy, pero que muy mala prensa, resulta más cómodo vivir convencido de que el adversario es idiota que aceptar la aterradora posibilidad de que el mundo sea complejo y uno no sea capaz de entenderlo. Así que seguiremos adelante, disfrutando de esta ópera bufa democrática donde cada intervención parlamentaria parece escrita por guionistas con exceso de cafeína, continuaremos viendo ruedas de prensa llenas de solemnidad ofendida, declaraciones incendiarias, insultos reciclados y peticiones dramáticas de respeto pronunciadas por personas que llevan meses repartiendo desprecio con una cosechadora industrial.

Lo de «usted es idiota» no tiene un pase, como tampoco lo tiene la tibieza tanto del alcalde como de quien preside el pleno ante este despropósito, que yo comprendo que son compis de gobierno y que hay que tener cuidado con que no se cabreen los socios, pero gobernar o presidir una institución acarrea compromisos y obligaciones y la más importante de todas ellas es preservar su honorabilidad y la de aquellos que la integran, por lo que mirar hacía otro lado o contemporizar ante un insulto no son actuaciones propias de quienes son y se dicen demócratas, porque ya saben aquello de «la mujer del César, además de ser una dama, debe parecerlo».

Así que, si nadie lo remedia, y parece ser que nadie esta por la labor, seguiremos este inquietante camino y esperemos no tener que ser testigos de peores episodios, pues, ya se sabe, todo es susceptible de empeorar, y así, quizá, dentro de cincuenta años, nuestros nietos miren vídeos de los debates actuales con la misma mezcla de ternura y desconcierto con la que nosotros observamos hoy fotografías antiguas de gente que usaba pajarita y sombrero para ir a comprar el pan, y tal vez entonces alguien diga: «Qué época tan salvaje, se insultaban constantemente», y otro responderá: «Sí, pero al menos todavía discutían entre humanos y no entre inteligencias artificiales programadas para llamarse fascistas, comunistas o bolivarianos cada treinta segundos». Aunque, siendo sinceros, tampoco parece un cambio tan radical.