Renace la historia escrita por los franquistas: el caso de Hernán Cortés

En 1939 Franco encargó a José María Pemán la redacción de un manual de Historia de España de uso obligatorio en la enseñanza. El libro adoctrinaba a niños y adolescentes en el nacional-catolicismo. Se decía que España alcanzó su cénit con los Reyes Católicos y los Austrias, época de valores monárquicos, católicos e imperiales. Luego comenzó su declive porque liberalismo, republicanismo, socialismo y nacionalismos vasco y catalán minaron esos valores sustituyéndolos por otros opuestos a lo español. Estando en peligro la patria en 1936, Dios envió un caudillo que, cito a Pemán, «defendió su unidad y grandeza contra los enemigos que la atacan y contradicen su sustancia».

El manual dividía a los españoles en buenos y malos y utilizaba burdas mentiras para que los estudiantes odiaran a estos últimos, ensalzando la expulsión de los judíos en la época de los Reyes Católicos; la persecución de erasmistas y protestantes en tiempos de Felipe II; la expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III; la persecución de los liberales en tiempos de Fernando VII y la derrota de los rojos durante la guerra civil. En cuanto a las mentiras, basta con citar dos textos: «Una de las causas por las que los Reyes Católicos expulsaron de España a los judíos es que martirizaban a niños cristianos con horrendos suplicios». «Durante la República, la vida se hizo imposible para los ciudadanos honrados. No se respetaban las leyes, se asaltaban los bancos y se cometieron millares de asesinatos de personas de orden, lo mismo ancianos que mujeres y hasta niños, martirizándolos con ferocidad».

Vox y parte del Partido Popular -especialmente Isabel Díaz Ayuso- han resucitado la historiografía franquista. La prueba más reciente es el viaje que esta ha realizado a México para reivindicar la figura de Hernán Cortés y, de paso, oponerse no sólo a Pedro Sánchez, sino al Rey, al Papa y a la inmensa mayoría de los mejicanos. En su discurso de Ciudad de México, la presidenta de la comunidad madrileña alabó a Cortés en los mismos términos que Pemán lo hiciera hace más de 80 años: un héroe que impulsó el mestizaje y la evangelización, contribuyendo, cito a la presidenta, al «encuentro más grandioso de la historia (…), cinco siglos de amor».

Son muchos los historiadores que han desmentido documentalmente los mitos sobre Hernán Cortés -Matthew Restall en Siete mitos de la conquista, por ejemplo-. Los límites de un artículo de prensa me impiden extenderme en las conclusiones de esa bibliografía, de modo que me limitaré a refutar la grandeza de Cortés con una única prueba a la que hizo referencia la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Se trata de la «Real provisión que manda poner en libertad todos los indios que el Marqués del Valle (Hernán Cortés) hizo esclavos en Las Indias». Cito adaptados al castellano actual algunos de los párrafos de ese documento de 1548:

(1) «Don Carlos, Rey I de España, V de Alemania (…) a Usted, Presidente y Oidores de nuestra Audiencia Real de la Nueva España; salud y gracia. Sepan que en el juicio que por nuestro mandado se tomó a don Hernando Cortés del tiempo en que fue Capitán y Gobernador de esa tierra; entre los cargos que le fueron hechos, se le probaron cinco. El uno de los cuales fue que, estando dicho don Hernando en Tepeaca, hizo matar a cuatrocientos indios traídos del pueblo de Chacula (…) y, a los otros, que eran hombres, mujeres y niños en una cantidad hasta tres mil, los hizo marcar con hierro como esclavos».

(2) «El otro cargo fue: que estando dicho Marqués en el dicho pueblo de Texcoco, al tiempo que hacía la guerra, el Cacique y los naturales que se le unieron en paz, y se habían vuelto nuestros vasallos, él los había recibido en nuestro Real Nombre, y que no obstante esto, el dicho Marqués había saqueado el dicho pueblo, donde se había tomado a muchos indios, y los había hecho herrar como esclavos, y los vendió».

(3) «El otro cargo fue: que cuando el dicho don Hernando hizo la guerra sobre la ciudad de Cholula, y los indios de esta habían salido en paz, y le habían dado de comer y lo necesario para él y para su gente, que al tiempo que quiso salir de esa ciudad, mandó a los caciques de ella que le trajeran indios para que le llevasen la carga (…), trayéndole estos cuatro mil indios poco más o menos, y que traídos, los había mandado meter en un patio, y metidos sin causa alguna así, y mandó a los dichos españoles que los matasen, y que así habían muerto muchos de los indios, y hechos esclavos los otros».