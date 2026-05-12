El virus del desvarío incesante

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), mantiene un encuentro con el director general de la OMS retrasa al 10 de mayo el inicio de la cuarentena por hantavirus, que finalizará el 21 de junio / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Como hace siempre la oposición, que no aporta nada bueno a la mayoría, aprovecha cualquier excusa para echar más lodo con tal de seguir intentando el desgaste del Ejecutivo sin el menor escrúpulo. Por ahora, el último pretexto es el brote de hantavirus. Da igual lo que se haga o no con el manual en comunicación de crisis y cómo se gestione. No les importa a las derechas porque tienen de antemano su veredicto de culpabilidad. Cínicamente se muestran preocupadas por los problemas. Pero en realidad levantan la copa al ver otra posibilidad de asaltar la Moncloa y de colgar de los pies a Sánchez, cuyo mayor delito es querer trabajar a favor de la gente, lo que no está dispuesta a consentir la oposición fatal.

Se ve el empeño de aprovechar el barco del virus en beneficio propio, sin consideración hacia los esfuerzos concentrados en el asunto. Qué más les da si funciona una buena coordinación, o si se ha dado la cara desde el primer minuto. La solvencia mostrada les chincha mucho a los inútiles habituales. A las voces del alarmismo sistemático de las derechas, amantes del ruido y del politiqueo. El pecado no consiste en ofrecer calma frente a la tensión de los agitadores, sino en dar la espalda a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, en generar caos y acusar al vecino sí o sí. De esta manera trabajan los falsos defensores de la población para engatusarla.

Si chupa foco el presidente, mal. Propaganda y cortina de humo. Tampoco les vale si no lo vemos en pantalla. Da lo mismo. Las derechas despiertan la intranquilidad, y el desleal Feijóo, en busca de réditos políticos, reclama un leal Gobierno. La irresponsabilidad de este individuo y de la mayor parte de la tropa popular no tiene límites. Las incoherencias y los desvaríos están a la orden del día. Los portavoces nacionales se echan las manos a la cabeza, mientras los representantes de las comunidades autónomas del PP avalan el protocolo de los técnicos y de la Comisión de Salud Pública, de la que todos forman parte. Esa es la respuesta coordinada en el territorio nacional. Si hay unanimidad, ¿a cuento de qué vienen las sobreactuaciones? Algunos reclaman lo que rechazan previamente.

¿No existen potentes motivos para no hacer ninguna reverencia a esta clase de reiteradas y lunáticas actitudes que pretenden pescar en caladeros electorales? Veamos, si no, otra de las fantasmadas de Díaz Ayuso, una baronesa descolorida y teledirigida con ínfulas de diosa. Viaja a México con pasaje abonado por los madrileños a fin de homenajear las generosas aventuras del colonizador Hernán Cortés. Esta señora no tiene sentido del ridículo. Es lo único que domina. ¡Menuda representación española!

Esperaba golosinas y se queja por los abucheos recibidos. La retórica ultraderechista al hablar de la histórica relación entre los dos países ha pretendido contrarrestar la proyección internacional de Pedro Sánchez, ponerse por encima de Feijóo y cultivar el decisivo voto latinoamericano en Madrid. Su idea de hispanidad es un disparo que le puede salir por la culata. Parlotea sobre el mestizaje y desprecia la cultura indígena.

La provocación habitual es la norma que atesora en su trumpista agenda. Ejerce el papel de lideresa mayor del reino de la derecha extrema y de la extrema derecha. Es el hazmerreír, pero ha conseguido ser una de las caras internacionales anti-Sánchez y contra el progresismo. Las falacias y los relatos simplones y febriles son las armas de esta estirpe que dejan huella en muchos jóvenes y mayores. No les importaría vivir en un régimen poco democrático si eso les garantizara una mejor calidad de vida, lo cual es inviable desde el punto de vista social, laboral, cultural y de género. La minoría privilegiada solo vela por sus intereses. Y la ciudadanía es un instrumento a su servicio, más aún si gobierna el carácter ultraconservador.

Los regímenes totalitarios se apoyan en la represión generalizada, como hizo el franquismo que tanto añoran los amantes de la libertad. De la suya, claro, y de promover las cañas, cosa que no faltó en el anterior régimen. Sí brillaron por su ausencia los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Estas circunstancias pueden darse hoy con partidos en el ámbito de una democracia de la que se sirven algunos para después, si pueden, reducirla a la mínima expresión o cepillársela.

Conductas así hablan solas. Véase el caso Begoña Gómez, en el que el PP pone toda su animadversión y la esperanza en golpear a Sánchez a través de su esposa, aunque cada día se fían menos de esto. Saben que tiene poca solidez jurídica y que ofrece más incertidumbre que realidades. Cabe que la Audiencia Provincial de Madrid dicte el archivo por falta de pruebas o por defectos de forma. Eso, la operación Kitchen y otras cuestiones inquietan en Génova, 13, la sede marcada por la corrupción y reformada con dinero negro de la caja B, según la sentencia firme. Las derechas necesitan balas en la cacería contra Sánchez. El amnésico M. Rajoy y la pobre Cospedal nunca saben nada pese a que las pruebas circulan por otros derroteros, y el fantasma del fraude procesal campea en la Kitchen. El talante antidemocrático suele brillar impunemente.