Opinión | Opinions des d’Elx
Hay que defender la enseñanza pública de su preocupante abandono
Este pasado lunes, en Elx, hemos podido comprobar una importante movilización de la comunidad educativa, en defensa de garantizar un modelo público de calidad, inclusivo y con los suficientes recursos, humanos y materiales, para garantizar el nivel de educación necesario que se requiere a estas alturas del siglo XXI, y en una sociedad tan avanzada como la valenciana, y en un municipio como el nuestro.
Hacía años que una movilización de este tipo no tenía un éxito como el que se ha visto este pasado lunes. En Elx todo apunta a que han sido más de 4.000 las personas que han acudido a la manifestación, y posterior concentración en la Plaça de Baix. Según los sindicatos convocantes, a nivel provincial, se calcula una participación de entre el 80 y el 90 %, mientras que la Administración intenta rebajarla a un 46 %, lo que evidencia el éxito de la misma. Y ha sido así a pesar de todos los intentos, desde la Conselleria y el PP, por dificultar el derecho constitucional a la misma. Desde la implantación de servicios mínimos exagerados, descalificación de los motivos que la justificaban, intentos directos de enfrentar al profesorado con los padres y madres del alumnado, etc. Mucho esfuerzo, desde los responsables de la conselleria, para boicotear la movilización, y muy poco para atender las justas reivindicaciones que están detrás de estas protestas.
Y es que, recordemos, entre ellas están: bajar las ratios en las aulas que, en muchas ocasiones, superan los 30 alumnos; que las bajas del profesorado no tengan que ser cubiertas por otros ante el desinterés de la conselleria en su sustitución, que provoca incluso semanas sin formalizarse; incremento salarial que conlleve la recuperación del poder adquisitivo que se ha ido perdiendo, por parte de toda la comunidad educativa, en los últimos años; que se aumente la protección y difusión del valenciano, ante la pérdida acentuada de su presencia en las clases a todos los niveles; la inclusión, en las aulas, requiere una mayor dotación de personal y medios por las características propias de la realidad social en muchos centros, máxime cuando es evidente la «curiosa» desproporción entre los públicos y los concertados; aumento de recursos que eviten situaciones como las viviendas en el Severo Ochoa, o el anuncio de supresión de ciclos formativos en el Tirant Lo Blanc o el Victoria Kent; mejoras en la climatización de centros, que evite las crecientes molestias durante las clases, etc.
Incluso bastaría leer algunas de las pancartas que profesores o alumnado llevaban en estas movilizaciones en Elx, para hacerse una idea de hasta dónde se ha llegado en estos momentos: «Menos discursos y más recursos»; «Vocación sin condiciones es explotación»; «La docència no ha de ser supervivència», etc. Se ha llegado a un hartazón ante una situación a la que no se le pone remedio. Y la prueba de ello es el éxito de la movilización en su primer día que, en gran parte, se ha venido manteniendo en días sucesivos, y que dependerá de que la conselleria siga haciendo oídos sordos o preste la atención requerida a uno de sus sectores fundamentales.
Y, en esta situación, ha sido lamentable el nulo apoyo institucional que, desde el Ayuntamiento, se ha prestado a las reivindicaciones de la comunidad educativa ilicitana. Como pasó recientemente con el tema de mantener o no la privatización del Hospital del Vinalopó, ahora, con el tema de las necesidades de la enseñanza pública, de nuevo el alcalde, Pablo Ruz, se pone sólo de lado de su partido y de la Generalitat, mande Mazón o Pérez Llorca, antes que de las necesidades y reivindicaciones de sus conciudadanos. Luego sí irá a pedir el voto a los que ahora niega su apoyo, como también harán los de Vox, a los que tan poco les interesan los problemas reales de la ciudadanía y que, con criticar a Pedro Sánchez, ya parece que tienen justificado unos sueldos que antes tanto criticaban. Y es que ya se sabe aquello de «cosas veredes, amigo Sancho», que sigue siendo muy actual.
Es lamentable que, por otro lado, este equipo de gobierno PP-Vox sea tan despreocupado en reclamar las necesidades educativas, y de otra índole, que la Generalitat tiene pendientes con Elx. Una vez finalizadas las actuaciones que venían del Botànic, y les ha costado, qué poco se ha hecho. Ni siquiera han sido capaces de reclamar actuaciones previstas en el Plan Edificant, o de dar solución a algo tan necesario como el nuevo Conservatorio de Música, y eso que el alcalde se dice un enamorado de la música, pero debe ser sólo de la celestial y algo menos de la terrenal.
Aún se está a tiempo de reconducir la problemática que afecta al conjunto de la enseñanza pública en nuestro municipio y en nuestra Comunidad. Es necesario retomar el diálogo y abrirse a las justas reivindicaciones planteadas. Esperemos que el anuncio de reuniones este jueves sirva para desbloquear la situación y avanzar. Toda la comunidad educativa necesita soluciones, y que se avance en mejoras. Lo necesita el profesorado y todo el personal no docente, pero también el alumnado, padres y madres y toda la comunidad.
Es algo demasiado importante, para despreciarlo como hace la conselleria.
Nos estamos jugando una mejor o peor sociedad actual, pero, especialmente, que, en el próximo futuro, las generaciones que ahora aún están estudiando puedan desarrollar un nivel de conocimientos y eficacia acorde a los nuevos tiempos.
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