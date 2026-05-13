Los murales de San Isidro en el 50 aniversario del Homenaje a Miguel Hernández

La Dictadura, etapa negra de la Historia, que dirigida por el fascista, golpista y asesino de miles de personas, Francisco Franco gran parte de la obra poética de Miguel Hernández, se editaba y era censurada, prohibida y secuestrada. Los grises, Policía Nacional, llegaban con sus lecheras, furgonetas, a nuestra editorial Zero-Zyx y se llevaban, robaban, los libros que la censura había prohibido.La Editorial ZYX fue prohibida por el ministro del Dictador, Manuel Fraga Iribarne.

La Poesía Completa de Miguel Hernández, la primera edición realizada en España, tuvimos que negociarla con José María de Areilza, el Conde de Motrico; ministro del primer Gobierno del rey Borbón, huido por presunta corrupción, Juan Carlos. Se oponía a la publicación hernandiana, el franquista Fraga, ahora con el Borbón, Vicepresidente segundo y ministro de Asuntos de Interior. Ese ministro que reprimió numerosos eventos antifranquistas, políticos, sociales y sindicales; en algunos de ellos fueron asesinados participantes.

En 1976 los jóvenes oriolanos del PCE desean hacer un homenaje a su paisano y crean un germen hernandiano de recuperación del poeta universal. Se ponen en contacto con camaradas del PCE alicantino y estos mueven, dentro del ámbito cultural y educativo, a personas alicantinas, ilicitanas, valencianas y de toda la Península, creándose la plataforma cultural del Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández.

Después de numerosas reuniones se concretaron las fechas para el homenaje, del 14 al 27 de mayo de 1976. Se programaron numerosas charlas y recitales en diferentes ciudades: Alacant, Alcoi, Altea, Elda, Elx, Novelda, Oriola, Petrer, Redován, Sant Vicent del Raspeig, Sax, Torrevieja, Xixona, Sant Joan, Villena y la pintada de murales en el barrio oriolano de San Isidro. Previamente se gestionaron las correspondientes solicitudes y permisos al Gobierno civil de Alacant. Casi todos los actos programados fueron prohibidos por el franquista Fraga y se realizaron concentraciones en Orihuela, Elx, Alacant... Se produjeron cargas policiales y numerosas detenciones, entre otras la de dos familiares del poeta, Manuel Terrés Hernández y Lourdes Cayuelas Bueno. En el barrio oriolano se iniciaron los murales, dirigidos por pintores de toda la península, bajo el control y la presión de la Policía Nacional (grises) y la Policía Municipal.

La participación en San Isidro fue numerosa y allí llegaron importantes pintores, poetas, escritores, cantantes, músicos, actores, políticos, sindicalistas, etc. Se produjo un clima libertario y de dulce convivencia entre los vecinos y los visitantes, disfrutando de recitales de poesía, de canciones, teatro, de conferencias, de comidas, de pasacalles. Fue una actividad cultural autogestionaria que se recogió en imágenes, siendo las más importantes las realizadas por el sobrino del poeta, Manuel Terrés Hernández, hijo de la hermana menor, Encarna. Sus fotografías y su película son la que actualmente se utilizan en las conferencias y exposiciones sobre los Murales. Este material gráfico ha sido esencial para la recuperación de la memoria histórica de los murales.

El barrio de San Isidro recoge el testigo de otras pintadas muralistas como las de los setenta en las paredes de los barrios madrileños de Ciudad Lineal y del Barrio del Pilar. En este barrio organizamos, en 1974, murales reivindicativos, denunciando los déficits urbanísticos y la necesidad de centros de salud, de instituto, de semáforos, de pasos de peatones, de jardines, de centros culturales, etc. Algunos de los artistas plásticos de aquellas actividades madrileñas también participaron en Orihuela. Hoy en San Isidro hay decenas de obras de arte y, con la Casa Museo del poeta, es uno de los sitios más visitados.

Durante años, los amigos con la familia Hernández, primero, y desde la Fundación Miguel Hernández, después, propusimos la recuperación de los murales del barrio de San Isidro; pero nunca lo conseguimos.

La llegada de la socialista Ana Más a la Corporación oriolana fue una ventana abierta hacia la memoria histórica y en 2012, desde su Concejalía de Cultura, se programaron actividades culturales y se volvió a pintar sobre las paredes de las casas de aquel barrio popular.

De nuevo este año, del 22 al 24 de mayo, se volverá a pintar en Orihuela en homenaje a su poeta universal, el barrio de San Isidro se llenará de alegría, poesía, música y pintura, recuperando la vida y obra de Miguel Hernández.

Para esa extraordinaria pinacoteca hernandiana, para esos murales sugerimos, los siguientes temas vinculados a sus poemas (en negrita):

- Critica a los poderes religiosos, económicos, sociales... ("Sonreídme", "Los cobardes", "Los hombres viejos", "Las cárceles", "Eterna sombra", artículos sobre "las Misiones Pedagógicas" y "Los bandidos españoles")

- Pacifistas y contra la guerra ("Tristes guerras", "El herido", "La guerra, madre"...).

- Lucha contra la explotación del campesinado, por extensión la migración ("El niño pobre", "El niño yuntero", "Aceituneros"...)

- Sufrimiento de las mujeres. ("Rosario la dinamitera" Diversas prosas como: "Rosario y Felisa", "Compañera de nuestros días"...)

- Fascismo y el franquismo. (Libro Viento del pueblo)

- Defensa de la República, la libertad y el amor (varios poemas.).

Leyendo su poemario surgen numerosas inspiraciones como el "Vals de los enamorados y unidos hasta siempre", "Sepultura de la imaginación"y también, siguiendo el pensamiento del poeta, se pueden pintar otros temas de actualidad: Aborto, censura, regresión cultural y social.

Joan Pàmies es experto en la vida y obra de Miguel Hernández