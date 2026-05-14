Opinión | El teleadicto
70 años de TVE
TVE anuncia una gala para celebrar sus 70 años. Las emisiones comenzaron el 28 de octubre de 1956 en el Paseo de la Habana de Madrid. El cumpleaños debe ser tomado en serio. Los últimos setenta años de nuestro país están contenidos en el archivo audiovisual más grande que poseemos.
Por eso nos da miedo que la fiesta se quede en lo superficial. La produce Gestmusic, y lo único que sabemos es que dedicará un bloque a cada una de las siete décadas. Pero la celebración daría para mucho más. Como mínimo para preparar no uno sino siete programas en los que, con calma, se analizase cada una de las décadas. U otro que invitase a los veteranos que todavía viven a compartir sus anécdotas.
Realizar vídeos con imágenes de archivo salpicados por actuaciones de los cantantes salidos del Benidorm Fest sería algo muy pobre. Nos tememos que haya tentaciones de pergeñar algo así. De fácil digestión.
Para indagar de verdad en la televisión pública de nuestro país habría que recuperar la serie Érase una vez la tele, dirigida por Guillermo Summers con la colaboración de Susana Hernández. Deberían reponerla en prime time de forma obligatoria. Es el material más digno de cuantos se han elaborado hasta la fecha.
Tampoco estaría mal recuperar programas del pasado. Pero no los capítulos de Tesoros de la tele que han repetido ya tres veces, sino un espacio nuevo que revisase algunos eventos que merece la pena recordar. En 1994 a un directivo con sensibilidad se le ocurrió celebrar los 10.000 días de La 2, y durante tres jornadas sentó a la mesa a todos quienes habían sido sus directores y se repasaron los mayores hitos de la cadena. Algo así, a lo grande, debería repetirse ahora.
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