Aleix Febas, un capitán hasta el último día

Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucederá con la carrera de Aleix Febas a partir del próximo 30 de junio, cuando termine el contrato que firmó en verano de 2023 con el Elche. De hecho, no lo sabe ni el propio futbolista, tal y como ha desvelado este jueves en sala de prensa.

"No tengo nada cerrado a día de hoy. Lo prometo por mi hijo. Hasta que el futuro del Elche no se sepa no voy a tomar ninguna decisión porque le debo mucho a este club". Un mensaje que refleja compromiso y agradecimiento con el club donde más ha brillado en toda su carrera. Y que, además, no solo lanza de puertas hacia fuera. También hacia dentro. Porque desde hace varios meses trasladó a quienes se encargan de negociar su próximo contrato que no quiere saber nada de intereses hasta que el Elche termine la temporada.

De la misma manera que Álvaro Núñez y Rodrigo Mendoza demostraron en invierno que hay distintas formas de salir de los sitios, Febas y su temporada como franjiverde, implicado de principio a fin, también representa que existen maneras y maneras de quedarse. Porque siendo una de las estrellas del proyecto, con equipos de España, Europa y América siguiéndote la pista y un contrato al que le restan apenas 45 días, también existía la opción de escurrir el bulto y empezar a saborear una jugosa prima de fichaje, por muy feliz que hayas sido entre palmeras.

No es el camino que ha adoptado Febas. Sin necesidad de comprometer su imagen —más aún cuando no podrá jugar este domingo por sanción—, ha optado por tender la mano al club, salir a lanzar un mensaje de unidad y reafirmar su compromiso con el Elche. Se ha empeñado en demostrar que se siente parte y responsable de mantener en Primera al club que le ha cambiado la carrera.

Es el gran legado que deja (o al que seguirá dando forma) un capitán que, ocurra lo que ocurra a partir de junio, ha demostrado ejercer siempre como tal, con todas las letras, del primer al último día. Ya le haya tocado estar tres meses en el banquillo por el empecinamiento de su anterior entrenador... o ser una de las revelaciones de Primera División.