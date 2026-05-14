Opinión | Tribuna

Josep Miquel Bausset

A favor de la prioritat nacional

Per a mi la prioritat nacional és mirar amb tendresa i estimació cada persona, siga del color que siga, parle la llengua que parle, vinga d’on vinga, crega o no crega en Déu.

La prioritat nacional és mirar els altres sense recels ni malfiances, descobrint en cada home i en cada dona, un germà.

La prioritat nacional és ajudar a alçar-se els qui han caigut i compartir el somriure amb els qui estan tristos.

La prioritat nacional és donar una oportunitat i una altra a aquells que més ho necessiten.

La prioritat nacional és ajudar els qui, degut a la crisi econòmica s’han quedat sense treball.

La prioritat nacional és ser sensibles als altres, acollint-los amb un cor net, sense falsedats, suspicàcies, mentides o malfiances.

La prioritat nacional és enderrocar els murs que ens separen i construir ponts que ens puguen unir.

La prioritat nacional és obrir camins d’esperança i de pau entre pobles, cultures i religions.

La prioritat nacional és redescobrir que la vida no serveix per a res si no sabem servir, sense perdre’ns en coses insignificants.

La prioritat nacional és superar el pessimisme i el desànim, obrint-nos a la novetat de la vida, que sempre és un do de Déu.

La prioritat nacional és convertir-nos en signes de comunió, de pau i de fraternitat, enmig de tants odis i violències.

La prioritat nacional és compartir les angoixes i el sofriment dels qui han deixat el seu país, fugint de la fam i de la guerra.

La prioritat nacional és sembrar llavors d’alegria, de compassió i de joia i defensar la nostra llengua i la nostra cultura, atacada pels qui tenen el deure de promoure-la i defensar-la.

La prioritat nacional és estimar de veritat i a tothom, sense diferències, sense exclusivismes, sense excloure cap germà.

La prioritat nacional és eixugar les llàgrimes dels qui ploren i consolar tots els qui estan entristits o criminalitzats pel fet de ser diferents o per vindre d’un altre país.

La prioritat nacional és acabar amb les desigualtats socials i donar a tothom les mateixes oportunitats.

Barcelona, 15/04/2026 Sociedad. Hoy comienza la regularización de los inmigrantes migrantes por vía telefónica, pero que se prevé que haya colas en oficinas de atención ciudadana de la ciudad OAC, para solicitar el certificado de empadronamiento, que es necesario para su regularización. Colas en OAC monumental, calle sicilia 216. AUTOR: MANU MITRU / Manu Mitru

La prioritat nacional és ajudar les persones, sobretot els infants, que fugen de la guerra i de la pobresa.

La prioritat nacional és portar i compartir les càrregues d’aquells que ja no poden més, aixafats per la duresa de la vida.

La prioritat nacional és desfer els lligams que ens esclavitzen, trencar les cadenes que esclavitzen els germans i lluitar pels Drets Humans.

La prioritat nacional és treballar per la justícia i per la llibertat dels homes i dels pobles.

La prioritat nacional és mirar els altres lliures de prejudicis i de rancúnies.

La prioritat nacional és fer costat als qui estan de dol, als qui ploren i als qui es troben abandonats.

La prioritat nacional és alçar els qui han caigut per la duresa de la vida i ajudar a caminar els qui es troben al marge del camí.

La prioritat nacional és avançar en la conquesta de drets i de llibertats.

La prioritat nacional és denunciar i lluitar contra el racisme, la xenofòbia i l’exclusió dels més desafavorits.

La prioritat nacional és infondre coratge, sobretot a les famílies que ho passen més malament.

La prioritat nacional és evitar l’agressió al medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic.

Sí, estic a favor de la prioritat nacional, que és descobrir en cada persona, no un enemic, sinó un germà.

L’anomenada prioritat nacional que defensen els partits de la dreta, no és la meua prioritat nacional, sinó una fàbrica d’odi i de menyspreu envers els immigrants.

