La hipocondría social como estrategia política

Conocemos como hipocondría la afección psicológica caracterizada por un miedo intenso e irracional a padecer una enfermedad grave. No se trata de la enfermedad en sí, sino de la interpretación que se hace de determinados signos, que se perciben como amenaza cuando en realidad no lo son. Esa interpretación errónea genera una preocupación constante, un estado de alerta permanente que termina condicionando la vida de quien la padece y de quienes le rodean.

No es fácil de controlar. No es inocua. Porque cuando el miedo se instala, la razón pierde espacio. Y cuando la razón se debilita, las decisiones dejan de basarse en la realidad para apoyarse en percepciones distorsionadas.

Lo que posiblemente no habíamos identificado con suficiente claridad es que este mismo mecanismo puede trasladarse al ámbito social. Que es posible inducir una forma de hipocondría colectiva. Que se puede construir un estado de alarma permanente a partir de interpretaciones interesadas de hechos reales o, incluso, de hechos directamente inventados. Y que esa inducción no es casual.

Determinada clase política ha encontrado en esa hipocondría social una herramienta eficaz. No para debatir, no para contrastar propuestas ni para mejorar la vida de la ciudadanía desde la argumentación, sino para generar miedo. Un miedo que no se corresponde con la realidad, pero que condiciona la forma en que la población la percibe y, en consecuencia, cómo actúa.

El mecanismo es conocido. Se parte de un hecho y se amplifica. Se descontextualiza. Se deforma. Se conecta con escenarios hipotéticos extremos. Se construye un relato en el que el riesgo se multiplica, las consecuencias se exageran y la gestión se presenta como negligente o interesada. Y todo ello se difunde de manera sistemática hasta generar una sensación de amenaza constante.

No es información. Es intoxicación.

El ejemplo más reciente lo encontramos en la crisis generada en torno al brote de hantavirus detectado en un crucero internacional. Un hecho epidemiológico que, como tantos otros, cuenta con protocolos de actuación claros, con mecanismos de control bien planificados y con respuestas técnicas basadas en la evidencia científica disponible.

Nada de eso ha impedido que se utilice como detonante de una nueva ola de hipocondría social.

Desde afirmaciones que apuntan a conspiraciones sin fundamento hasta relatos tan absurdos como inquietantes —como la llegada a nado de animales portadores de la enfermedad a nuestras costas—, pasando por predicciones apocalípticas de una supuesta nueva pandemia inminente. Un catálogo de mensajes diseñados no para informar, sino para provocar. Para activar el miedo. Para generar incertidumbre. Para construir una realidad paralela en la que la amenaza es constante y la respuesta institucional siempre insuficiente o sospechosa.

Como ocurre en la hipocondría clínica, la intensidad del miedo no guarda relación con la gravedad real del problema. Pero eso no reduce su impacto. Al contrario. Lo amplifica. Porque quien se siente en peligro actúa desde la urgencia, no desde la reflexión. Y ahí reside la eficacia de esta estrategia.

Acceso a la zona restringida en el Hospital de Sant Joan para la paciente sospechosa de hantavirus / INFORMACIÓN

Una población que percibe riesgos donde no los hay —o que los sobredimensiona hasta hacerlos inmanejables— es una población más vulnerable a discursos simples, a soluciones rápidas y a posicionamientos emocionales. Es una población más fácil de movilizar… y también de manipular.

En este proceso, determinados medios de comunicación desempeñan un papel clave. No como espacios de contraste o de análisis, sino como vectores de difusión de ese relato distorsionado. Amplifican los mensajes, los legitiman y contribuyen a generar un clima de alarma que se retroalimenta. El resultado es un deterioro progresivo de la percepción de la realidad.

Se cuestiona la evidencia. Se desconfía de los profesionales. Se interpreta cualquier medida desde la sospecha. Y se construye una narrativa en la que el problema ya no es el hecho sanitario en sí, sino la gestión que se hace de él, siempre presentada como insuficiente, errónea o interesada.

No es algo nuevo. El miedo ha sido históricamente una de las herramientas más eficaces para el control social y político. Lo que sí resulta llamativo es que, a pesar de conocer estos mecanismos, sigan funcionando con tanta eficacia.

Quizá porque el miedo no necesita ser racional para ser creíble. Quizá porque apela a emociones primarias que activan respuestas inmediatas. O quizá porque, en un contexto de incertidumbre, cualquier relato que ofrezca una explicación —por descabellada que sea— resulta más tranquilizador que la complejidad de la realidad.

Pero que algo funcione no lo hace aceptable. Inducir hipocondría social no es una estrategia legítima. Es una forma de manipulación que deteriora la convivencia, debilita la confianza en las instituciones y pone en riesgo la capacidad de la sociedad para responder de manera adecuada a problemas reales.

Porque el mayor riesgo, no es el virus. Ni el brote. Sino la normalización del miedo como herramienta política. Y la aceptación colectiva de una realidad que, simplemente, no existe.