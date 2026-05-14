La ley del más fuerte

El ciudadano está aturdido por el exceso de información que recibe de los medios de comunicación convencionales y redes sociales, lo confunde todo, no diferencia las noticias reales de las falsas. Su formación no le permite asimilar y procesar tantos datos. Seguramente nuestro sistema de valores, que determina nuestros principios éticos, morales y culturales, ha cambiado sin que nos hayamos percatado. Demasiados ciudadanos se dejan llevar por la última moda de consumo, ocio, viajes, ideologías excluyentes..., acentuando su dependencia económica de las transnacionales. El mundo cambia a velocidad vertiginosa, y si los ciudadanos no nos esforzamos en comprender el cambio, estamos condenados a volver al vasallaje de otra época, a la desaparición de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Imaginemos el reparto del poder mundial como si fuesen campeonatos de fútbol. En primera división juegan Estados Unidos, Rusia y China. En segunda división están los demás Estados con armas nucleares: Gran Bretaña, Francia, Israel, Pakistán, India y Corea del Norte. Y en tercera división juegan todos los demás. Con esta visión simplificada, vemos quién manda, quién obedece y quiénes no cuentan para nada.

Estados Unidos, Rusia y China se han repartido el mundo, mantienen el miedo a una Tercera Guerra Mundial para beneficio de sus industrias armamentistas, pero nunca se enfrentarán directamente entre ellos. Los tres gestionarán la muy rentable ruta comercial del Ártico. China seguirá siendo la fábrica del mundo, y también dominará las tecnologías. Rusia queda libre de la presión de la OTAN, puesto que ésta desaparece, y dominará la producción de las energías, tierras raras y fertilizantes. Estados Unidos, a través de sus multinacionales, dominará los mercados y gestionará las transacciones financieras mundiales.

Si analizamos el sistema político de las tres potencias dominantes vemos que ninguno es un ejemplo de Democracia. China tiene un sistema de partido único dominado por el Partido Comunista. Rusia es oficialmente una república federal democrática, pero sus élites y clase media aún no han superado los 75 años del régimen soviético. Y Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, ha reemplazado la diplomacia por la fuerza militar. Estos sistemas de Estados autoritarios crean cátedra para la gobernanza y economía globales.

Con este panorama, no puede sorprendernos el genocidio de Gaza, la expansión del Gran Israel, el secuestro de Maduro, el abandono de Ucrania, el bombardeo de Irán, las amenazas a Cuba, a la Unión Europea, a España... Las acciones bélicas de Estados Unidos, con el beneplácito de Rusia y China, han finiquitado el Derecho Internacional y las Normas de las Naciones Unidas. Este Nuevo Orden Mundial no ha surgido espontáneamente, se ha ido fraguando poco a poco, y Europa es el mejor ejemplo: desindustrialización en beneficio de China, dependencia económica y militar de Estados Unidos, y dependencia de las materias prima de Rusia.

Imagen de archivo del presidente de EE.UU. Donald Trump (L) y el presidente de China Xi Jinping (C) dándose la mano tras su reunión en el salón de recepción Naraemaru dentro de una base de la Fuerza Aérea en Busan, Corea del Sur, 30 de octubre de 2025. / YONHAP / EFE

Es cierto que la Unión Europea dispone de las armas nucleares de Francia y podría jugar en primera división. Pero por desgracia es imposible. La UE fue un invento de EE. UU para canalizar sus inversiones en Europa después de la II Guerra Mundial, y también para contener el peligro comunista de la Unión Soviética. El Sistema Político de la Unión Europea no es democrático, beneficia a las multinacionales americanas y divide el poder político entre sus 27 Estados miembros. En lo económico también es una ruina: moneda única para todos y barra libre en política fiscal. Esta situación incita la fuga de capitales hacia los países de la Unión Europea con menor presión fiscal y, por ende, pone en peligro el estado del bienestar de los ciudadanos europeos.

El futuro inmediato de la Unión Europea es de dependencia energética total del exterior y empobrecimiento de sus ciudadanos. La UE podría desaparecer por el descontento social y la presión de los partidos políticos antieuropeos. Cada opción política y cada Estado de la Unión tendrá su solución para salir de esta crisis global, pero por desgracia todos actúan en clave nacional, todos están afanados en mantener su cuota de poder local, cuando en realidad debería primar la Agenda Política Común de la UE que es la que nos gobierna. Si la Unión Europea quiere competir en primera división, tendrá que jugar con las mismas armas que los tres grandes, Estados Unidos, Rusia y China, sin alinearse exclusivamente con uno, ni vetando a nadie.