Semana del ridículo

Si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pensó que iba a tener en México el protagonismo habitual que tiene en Madrid y que su imagen iba a salir reforzada de un viaje sin objetivo claro más allá de recopilar imágenes para que fueran emitidas en Telemadrid, su canal televisivo de confianza, se equivocó de lugar, de país y de planeta. Este viaje, pensado en realidad para que la presidenta y sus acompañantes pasasen unos días en alguna playa soleada, se presentó con la habitual opacidad de gastos y de personal interviniente en la sección de transparencia de la página web de la Comunidad de Madrid habilitada para ello. Creyó Ayuso que en México iba a encontrar su habitual cohorte de pelotas mayores del reino que, como en Madrid, la iban a ensalzar y alabar como suele ser habitual que le ocurra en los centenares de actos que organiza su equipo de asesores con el único objetivo de salir en la televisión y periódicos madrileños.

Teniendo en cuenta que Díaz Ayuso se había referido a México, en relación con la polémica que existe sobre la petición de perdón a España sobre los abusos cometidos en el descubrimiento y conquista de la actual México, como un narco Estado sumido en la violencia sin control no parecía, a priori, que iba a ser bien recibida en México. No hacía falta ser muy listo para pensarlo. Ni la presidenta ni su equipo de asesores informaron al Gobierno de España de aquel viaje. No llevaron a cabo las habituales gestiones con la embajada española en México informando sobre su agenda ni el personal español que participaba en aquel viaje. Pero lo que por encima de todo molestó a la presidenta de Madrid es que no recibiera las habituales lisonjas y miradas acarameladas que recibe en Madrid y sus alrededores allá donde va. Y ese fue el error del PP madrileño. Creer que en el resto del mundo Isabel Díaz Ayuso es considerada, como en territorio madrileño, una figura mundial de importancia inimaginable.

Y como colofón hay que resaltar las declaraciones de la presidenta en un tono lastimero acusando al Gobierno de España de no haberla protegido contra los «graves problemas de seguridad que sufrió en México» llegando a temer por su vida. Dudo que en los hoteles de superlujo en los que se hospeda Díaz Ayuso llegase a tener la mínima posibilidad de sufrir algún percance. Su enfado hay que achacarlo a una rabieta infantil cuando sus asesores en España se dieron cuenta de que su viaje a México no había tenido ninguna trascendencia en España más allá de los habituales reportajes de la amada líder en el canal autonómico Telemadrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje institucional a México. / COMUNIDAD DE MADRID

Se une a ello la estrambótica actitud del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante la reciente crisis del barco «MV Hundius» y el brote de hantavirus. Es difícil encontrar en la historia reciente de la política española un político que de forma consciente haya buscado hacer el ridículo con semejante ahínco. Su negativa a que España resolviese y auxiliase a los viajeros de este barco y a su tripulación previa petición de ayuda por la OMS sólo cabe entenderse desde esa nueva moda que comienza a extenderse entre determinados políticos españoles que, a imitación del trumpismo, creen que la utilización de la conspiranoia, las noticias fake y la repetición de frases sin ninguna base científica pueden dar réditos electorales.

El hecho de que Clavijo buscase en internet si las ratas pueden llegar nadando desde un barco fondeado a 100 metros de distancia del pantalán más cercano en tierra firme e infectar una isla da prueba de la preparación cultural de ciertos políticos y sobre todo la poca inteligencia que creen tienen sus votantes. La infección, como han demostrado los médicos y científicos expertos en epidemiología, fue subida a bordo del barco por personas infectadas con este virus y no por ratas que treparon por las maromas del barco como afirmó Clavijo. Mientras Clavijo se declaró asustado, el Gobierno español, en colaboración con la OMS, ha sabido resolver una situación delicada dando a los ocupantes del barco una solución médica y humanitaria de primer nivel ajustada a las medidas sanitarias establecidas en casos de brotes de epidemia.

La epidemiología es una rama de la sanidad pública que está inventada hace muchos años precisamente para casos como este donde la consideración de la sanidad como un todo que afecta a la sociedad de un país debe tener un tratamiento unitario. No sorprende, en cualquier caso, ni la actitud infantil de Fernando Clavijo ni las críticas de Vox y el PP a la actuación del Gobierno español que ha sido alabada tanto por la Unión Europea como por la OMS. Sólo desde la ignorancia más absoluta se puede criticar el operativo exitoso que se realizó pero también desde un concepto de las políticas sanitarias públicas como si fuesen algo sospechoso que hay que erradicar. La bobería conspiranoica que se inició con la pandemia por covid-19 mucho me temo que vino para quedarse.