La cuenta atrás que hace meses emprendió TVE para calentar motores ante la llegada del Mundial de Fútbol me recuerda cuán importantes son las vísperas. En mi vida, más que de las celebraciones mismas, siempre he disfrutado de la cuenta atrás hasta la culminación el evento, que una vez llega, además de pasar en un santiamén, llega a abrumar por saturación. Hablo, por supuesto, también y sobre todo del hecho de asistir a él a través de la televisión.

¿Cómo olvidar los Juegos Olímpicos de París? Cuánto mereció la pena esperar al día 24 de julio de 2024 para asistir a una ceremonia inaugural inolvidable. Cómo saboreamos esas cuatro horas de evento bajo la lluvia, y cuánto nos emocionó Celine Dion con el ‘Himno al amor’ desde la Torre Eiffel. No es extraño que se hayan agotado las entradas para la serie de conciertos que va a ofrecer en su inminente regreso tras su enfermedad.

Pero una vez metidos en harina, a lo largo de las diecisiete jornadas de competición, llegó la saturación. Era imposible mantener el estado de excitación durante tanto tiempo. El alto coste de los derechos del Mundial de Fútbol obliga a TVE a venderlo como su gran evento del año, por lo que desde que restaban tres meses para su arranque indica en la esquina de la pantalla cuántos días quedan para su inauguración.

Pero cada quién contamos con nuestra cuenta atrás particular. Yo llevo esperando el Festival de Cannes desde antes de Semana Santa, y he contado los días hasta llegar a él. Del mismo modo que, sin salir del deporte, anhelo la llegada de los grandes campeonatos de Atletismo y Natación, que se celebrarán en agosto, y podremos ver con una realización prodigiosa. Lo mejor, siempre, es vivir con intensidad la cuenta atrás.