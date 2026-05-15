Matías Vallés

'Florentino entrenará al Madrid y Mourinho será presidente del club', por Matías Vallés

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en la polémica rueda de prensa del presidente del club blanco. Los acontecimientos de esta semana han demostrado que el Madrid ha fracasado en todas las competiciones por haber sido encomendado a seres blandos como Xabi Alonso o Arbeloa. Frente a estos deshuesados, Florentino Pérez demostró el martes cómo se debe tratar a los empleados, ya sean futbolistas o periodistas.