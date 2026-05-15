La guerra asimétrica y la Inteligencia Artificial

¿Cómo es posible que el régimen iraní haya resistido tanto tiempo -dos meses- frente al poderío militar combinado de Israel y Estados Unidos? ¿Cómo es posible que Ucrania haya resistido la invasión de Rusia? la respuesta según Thomas L. Friedman (“Quién tiene realmente el control: Trump, Irán o la IA?”. The New York Times. 1 Mayo) es por la guerra asimétrica que ha transformado la geopolítica en los últimos años. Esto es lo que están aprendiendo golpe tras golpe, Trump, Putin, o el mismo Netanyahu, las grandes potencias militares frente a la resistencia de pequeñas potencias o guerrillas.

Tanto Ucrania como Irán han conseguido armamento eficaz, sofisticado y barato, basado en herramientas de la era de la información,-es decir, la era de las computadoras, los teléfonos inteligentes, internet, el GPS y controladas digitalmente- para obtener ventajas asimétricas, como son los drones Shaed-136 de Irán que han podido superar la cúpula que protege el cielo israelí. O los drones ucranianos que hundieron el buque insignia de la flota rusa del Báltico o atacaron una base de aviones estratégicos rusos. De hecho Ucrania tiene uno de los mas importantes complejos militares industriales en Europa, y los países árabes de oriente medio han pedido su asesoramiento en materia de drones.

Ahora ha comenzado en esa guerra asimétrica la utilización de herramientas de la era de la inteligencia artificial (IA) que pueden causar disrupción a bajo costo y a una escala mucho mayor en cualquier lugar. Las herramientas de la era de la IA reemplazan a los operadores entrenados por agentes de Inteligencia artificial mucho más inteligentes, autónomos y capacitados con un alcance destructivo mucho mayor y a un costo mínimo. El nuevo armamento, los nuevos drones, no llevarán simplemente instrucciones programadas de dirigirse a tal o cual sitio con un software convencional, sino que se entrenan mediante la interacción repetida con datos corrigiendo los errores que cometen es decir se autocorrigen es la IA generativa. Los drones equipados con IA presentan ventajas decisivas sobre los modelos anteriores: son inmunes a las interferencias electrónicas, son más difíciles de detectar y tienen mayor alcance. Ahora, además, pueden ser dirigidos por humanos con una sola orden, y ejecutarán y optimizarán de forma autónoma ciberataques multifase por sí mismos.

Anthropic el gigante de la IA anunció que su nuevo modelo de Inteligencia artificial Mythos, es muy eficaz para encontrar vulnerabilidades en los sistemas operativos y otros programas informáticos que utilizan tantas empresas y servicios públicos y lo mismo señaló días después Open AI. Usuarios no autorizados al parecer ya se hicieron con el control de Mythos.

En un mundo interdependiente, tanto los grandes como los pequeños tienen ahora la capacidad de provocar una disrupción masiva en el mundo físico o virtual, desde el estrecho de Ormuz hasta el ciberespacio.

Mientras China se centra en la difusión de la IA. La economía digital se llevó a la informática, robótica, telemática, domótica, etc . Ahora la idea es llevar la Inteligencia Artificial (IA) a todos los niveles de su economía y en todos los sectores productivos. La estrategia de Estados Unidos, a diferencia, busca la innovación e intentan desarrollar nuevas capacidades y posibilidades de la IA. En USA hay dos facciones disputándose el favor político: de una parte las empresas más neoliberales como Nvidia, Oracle o Google y de otra una corriente tecnonacionalista e impulsada por las empresas de tecnología de defensa donde estaría Palantir. El mundo neoliberal no es una maravilla, no quiere regulaciones ni normativas; pero el tecnonacionalista parafascista seguramente será peor.

La aplicación de la Inteligencia Artificial en los distintos sectores productivos puede tener un impacto negativo en el trabajo. Las máquinas estarán al servicio de un puñado de personas extremadamente poderosas que aumentará todavía más la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos. Las formas en que pretenden implementar la IA automatizará más la vida y el trabajo sin ningún tipo de sistema de compensación para ayudar a las personas afectadas por estos cambios lo que puede producir un desempleo estructural y un aumento del control y la vigilancia social. Este es un tema fundamental en los próximos lustros para la izquierda ante el poderío creciente concentrado en pocas manos frente al trabajo y el poder político. Este es otro tema que habrá que seguir y ante el que la UE deberá decir algo más y actuar. Igual que hay un tratado de no proliferación nuclear, EE. UU. y China deberían acordar límites a las aplicaciones de la Inteligencia Artificial.