El violín de Khachatryan con la Orquesta Nacional de Armenia

Ficha Alicante, ADDA, 16 de mayo 2026. A las 20 horas Armenian National Philharmonic Orchestra Sergey Khachatryan, violín Eduard Topchjan, director titular

Johannes Brahms

Hamburgo, 1833 - Viena, 1897

Concierto para violín y orquesta, en re mayor (opus 77)

Las cuatro obras concertantes de Brahms -dos conciertos para piano, el de violín y el de para violín y violonchelo- son de los más populares de su repertorio tanto por el nivel de virtuosismo como por su rica estructura sinfónica. El concierto para violín y orquesta es hoy una de las obras de Brahms que se codea con los conciertos para el instrumento de cuerda con los de Beethoven, Mendelssohn o Tchaikovsky por su dificultad de ejecución. Fue estrenado el 1 de enero de 1879 en Leipzig, con el gran Joachim como solista y Brahms a la batuta. El compositor lo había concebido para Joachim, su amigo de hacía tiempo, que fue quien en el verano de 1878 en Pörtschaw, a las orillas del Wötersee, le pidió al conocer la partitura que hiciera modificaciones dado que la parte solista esta en los límites de lo intocable, razón por la que Sarasate se negó siempre a interpretarla. Brahms era reacio a efectuar las rectificaciones que le pedía Joachim pero finalmente le dejó hacer algunos retoques técnicos, como por ejemplo toda la “cadenza” del primer movimiento. Brahms previó inicialmente que contara con cuatro movimientos pero en la partitura definitiva suprimió todo el scherzo, que sería incorporado al Segundo concierto para piano. Hoy se enfrenta a esta difícil partitura el armenio Sergey Khachatryan (Ereván, 1985), que fue en el año 2000 el más joven ganador del Primer Premio del Concurso Internaciónal Jean Sibelius en Helsinki, y ganador igualmente en Bruselas en 2005 del Concurso Reina Elisabeth.

Piotr Ilych Tchaikovsky

Votkinsk, 1840 - San Petersburgo, 1893

Francesca da Rimini (opus 32)

El poema sinfónico “Francesca da Rimini”, una de las obras más poderosas de Tchaikovsky, fue estrenado en Moscú el 25 de febrero de 1877 bajo la dirección de Nikolai Rubinstein. Después de haber estrenado dos obras sobre temas de Shakespeare (“Romeo y Julieta” en 1870 y “La tempestad” en 1873) Tchaikovsky vuelve los ojos en 1876 hacia Dante, impresionado por el grabado de Doré que ilustra el Canto V de la “Comedia”. En su recorrido por el infierno encuentran Dante y Virgilio, entre las almas condenadas, a Francesca y Paolo. Francesca les cuenta como estando enamorada de Paolo la obligaron a casarse con el hermano de éste, pero ella siguió viéndose con Paolo hasta que su esposo los descubre besándose y los apuñala a los dos. Francesca es arrastrada de nuevo, en brazos de Paolo, por el torbellino de los condenados al fuego eterno mientras Dante, embargado por una compasión infinita, cae sin conocimiento.

Una de las razones por la que esta obra es poco ejecutada es porque la orquesta debe sumar a sus efectivos habituales dos cornetines de pistón y una percusión incrementada con platillos, un bombo y un tamtan.

Aram Kachaturian

Kodjori, cerca de Thiblisi,1903 - Moscú,1978

Gayaneh, suite de ballet

En 1942 Kachaturian escribió el ballet “Gayaneh” sobre un tema de la vida en un “koljoz” armenio durante la II Guerra Mundial. De esa obra extrajo al año siguiente tres suites sinfónicas, que revisó en 1957 de forma considerable pues cambió hasta el libreto. Extractos de estas suites son ejecutados y grabados desde entonces. Estamos, en opinión del musicólogo André Lischké, ante una “partitura de una inmensa riqueza orquestal al mismo tiempo que un verdadero calidoscopio de los folklores ruso y caucasiano”. El número más destacado de “Gayaneh” es la “Danza del sable”, una pieza de una duración de diez minutos y medio, que ha adquirido celebridad mundial y de la que se han efectuado numerosos arreglos. La “Danza del sable” destaca por su ritmo enérgico, su tema cromático y su acentuación por medio de breves “glissandi”, cuando los intérpretes deben deslizarse de un tono a otro. Kachaturian, que fue con Shostakovich y Prokofiev uno de los compositores soviéticos más destacados, es el principal representante de la música en Armenia, donde está considerado un héroe nacional. Es lógico, pues, que figure en esta presencia en Alicante de la Orquesta Filarmónica Nacional de Armenia, dirigida por Eduard Topchjan, desde el año 2000 vinculado a la orquesta como director artístico y director principal, además de director desde 2007 del Festival Internacional de Música de Ereván, un acontecimiento musical en Armenia.