Alicante ya manda en junio

La Feria de Hogueras ya no compite en junio: gobierna junio. La feria que antes convivía entre dos gigantes como Madrid y Pamplona, ha terminado sentándose en la misma mesa. Entre el eco de Las Ventas y el estruendo de La Monumental Pamplonesa, Alicante se ha convertido en una cita imprescindible del calendario taurino. Y eso ocurre porque hay una empresa que ha entendido algo que otros despachos todavía no: el público no quiere carteles de trámite; quiere emoción, rivalidad, verdad y argumentos. Interés.

La empresa ha construido una feria rematada, de máxima categoría, alternando figuras, toreros emergentes y ganaderías en momento de triunfo que no aparecen aquí por azar; llegan por rendimiento, porque han embestido y porque sostienen el prestigio del toro bravo. Así se levanta una feria rematada: desde la autenticidad y el criterio. No desde la comodidad empresarial.

Los nombres anunciados en el serial disparan el interés de la feria. Está Morante, el torero que convierte cualquier cartel en acontecimiento. Su doble comparecencia tras el grave percance de Sevilla eleva la expectación hasta límites descomunales. Se anuncia con la de Álvaro Núñez (la ganadería con la que escribió una página eterna frente a “Colchonero-54” en La Maestranza este reciente 16/04), y también con Santiago Domecq, ganadería brava y exigente que atraviesa un momento extraordinario. Morante no se esconde ni elige trincheras cómodas. Ahí reside también parte de su grandeza.

Junto a él, otro león llamado Andrés Roca Rey y un José Mari Manzanares que vuelve a reivindicar Alicante como su territorio. Sus dos tardes son una declaración pública de compromiso y tienen peso simbólico, pero especialmente la tarde de Victorino. Porque anunciarse con los albaserradas no es una decisión cómoda: es una declaración de orgullo torero. Su última vez con los de la A coronada fue en Sevilla 2013 –si no me falla la memoria- y aquello no funcionó. El toreo también consiste en volver donde uno cayó. Bien José Mari. Muy bien.

Otro de los grandes nombres es Víctor Hernández. Sevilla y Valencia han confirmado que, como le embista uno por derecho, se va a poner en figura. Antes de Hogueras tiene por delante una agenda de infarto: tres tardes en Madrid con Alcurrucén, Jandilla y Victoriano del Rio. Esa es la declaración de intenciones de un torero que no quiere sobrevivir en el escalafón, sino gobernarlo. Junto a él aparece Navalón, quien entra por méritos propios. Alicante quiere verlo porque su concepto encaja con nuestra plaza y porque el público necesita toreros con hambre, no funcionarios acomodados en el escalafón.

Está también Talavante. Llega tras el éxito el pasado 2025 con el indulto del superclase “Gavilán-209” de Núñez del Cuvillo y de reventar Madrid el pasado 08/05 con el extraordinario “Ganador-80”, también de Cuvillo, sangre y obra del anunciado Álvaro Núñez. La conexión entre el extremeño y este toro sigue siendo una fuente inagotable de emoción y triunfo. A su lado aparece Juan Ortega. Hay pocos toreros que conviertan un capotazo en una obra de orfebrería taurina. Ortega pertenece a esa especie.

Victorino Martín vuelve tras el rotundo éxito del pasado año. El indulto de “Bohemio-50” puso de acuerdo hasta a los aficionados más descreídos. Toro de vacas. Entonces fue Escribano quien despachó en solitario los seis victorinos y este año tenía que regresar sí o sí. A su lado aparece El Cid, uno de los toreros que mejor ha entendido el misterio de los albaserradas.

También regresará Victoriano del Río, ganadería que suele ofrecer emoción y movilidad, con un cartel explosivo. Borja Jiménez se ha ganado su sitio a base de compromiso, entrega y una actitud de figura. Lleva dos temporadas sembrando tardes de una dimensión enorme. Y Miranda, bajo el amparo del maestro Ponce, aterriza en Alicante porque el público quiere verlo. Quietud, valor seco y un concepto que conecta de inmediato con el tendido.

La sensación final es evidente: están todos. O prácticamente todos. Algún nombre puede echarse en falta porque siempre habrá nombres reclamados por distintos sectores de la afición. Pero pretender encajar más figuras en un serial de estas dimensiones es imposible. Ahora le toca hablar al público. Porque un escaparate de máximo nivel seguro va a recibir una respuesta hirviente. Alicante ha encendido la mecha de junio.