La ternura ★★ ½ De Alfredo Sanzol Dirección: Rebeca Valls

Inspirándose en «Trabajos de amor perdidos», «La comedia de los errores» o «El sueño de una noche de verano», de Shakespeare, «La ternura» es una comedia presenciada en el Arniches de Alicante. El lenguaje muestra brillantez, y lo narrado desprende un ritmo vodevilesco. Entradas y salidas que el premiado dramaturgo Alfredo Sanzol usa para tejer escenas con habilidad, progresión dramática y filosófica. El género femenino se niega a ser un objeto del hombre. Y la necesidad amorosa, de una vida plena, a pesar del exceso proteccionista de los padres.

Si nos situamos en 1588, época de la Armada Invencible de Felipe II, tenemos a una reina maga, Paloma Vidal, y dos princesas, Paula Braguinsky y Laura Romero, viajando para contraer matrimonios de conveniencia con nobles ingleses, utilizadas como moneda de cambio. Por arte de magia se hunde el barco y llegan a una isla desierta que no lo está. Ahí se asientan un leñador, Diego Braguinsky, que saborea la «placidez de la ausencia femenina», y sus dos hijos. Jordi Ballester y Bruno Tamarit. La dirección de la actriz Rebeca Valls posee un ágil y firme pulso que los comediantes llevan a efecto en función de los pasajes de esta producción valenciana en castellano. El texto de Sanzol reitera el tradicional e ingenuo uso de los disfraces para engañar, y los varones se tragan el anzuelo con tres mujeres convertidas en soldados.

Ese efecto lúdico y artificial nos ofrece un juego infantil destinado a los mayores. El ingrediente más intelectual se une al viejo estilo de la farsa de bobos. Y el enredo y los equívocos aumentan con obsequios dedicados a la mayoría. Relaciones, disputas y recursos clásicos que rizan los rizos. De la escasa convicción argumental sobresalen la amistad, el amor y la equidad de género. La conflictividad conduce al esperado final feliz y los muchos espectadores gozaron. La pieza se pudo ver con otra compañía en el coliseo alicantino, en 2018, y obtuvo el Premio Max al mejor espectáculo un año después.