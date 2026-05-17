Alicante necesita un líder

Llevo en Alicante desde el año 1985, ya 41 años. Tiempo suficiente para llegar a algunas conclusiones. En primer lugar con la idílica España de las autonomías, esa que se decía para descentralizar y estar la administración más cerca de los ciudadanos. Llegué en el momento de su inicio. Me consta que Alicante era la niña mimada de Madrid, siendo su puerto y la línea más rentable de ferrocarril. «Pero estamos en la única Comunidad, no uniprovincial donde el nombre de la capital, la provincia central y el de la propia Comunidad, es el mismo». Por tanto, políticamente, estamos con el yugo de ser unos subordinados y sucursal.

Esta condición hace que desde el principio, hasta el momento actual, ningún político ni azulón ni colorado ha dado la talla para liderar Alicante. Con lo que las metrópolis, Madrid y, sobre todo, Valencia, por las divisiones territoriales, los líderes estatales y vuelvo a repetir comunitario, los imponen en Alicante, sin contar con las alicantinas y alicantinos de las diferentes formaciones políticas. Personas maleables y dúctiles a sus amos. ¡Cuidadito sin rechistar, que te ceso!

Ese miedo de perder sus corralitos hace que no salga alguien con carácter y personalidad para sin miedo defender Alicante por encima de todo. Ese líder o lideresa, hasta la actualidad, sigo sin encontrado. Quizás para algunos que somos gavilán y no paloma, nos llega tarde, ya con goteras. Pero sí estamos algunos para ayudar a dar ese golpe de mano. Contra aquellos que tienen la caja de los dineros y decir: ¡Valencia somos el 37 % y no admitimos ni un céntimo menos. Alicante somos fuertes!

Empujemos ya y con nuestros vecinos de Elche, dejando las luchas tribales y unidos en una área metropolitana equilibremos la balanza para demostrar que no somos unos mediocres y grises, sino líderes que brillamos y no nos vamos a dejar más amedrentar. ¡Por la provincia de Alicante, unidos para delante!