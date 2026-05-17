Un día en silencio.

No hay nada tan triste como pasar un día sin pronunciar palabra alguna, salvo que seas un cartujo. Aunque hasta los cartujos cuentan con compañía. Pero cuando ese silencio llega impuesto por la soledad no deseada, algo está fallando.

Porque es posible salvar una jornada completando nuestras rutinas cotidianas sin haber abierto la boca. Basta con acudir al supermercado de confianza con una bolsa en la mano, bien visible, con tal de que en la caja no te tengan que preguntar si la deseas. Las tarjetas del bonobús y en Tram permiten pasar por los tornos sin decir ni pío a nadie. De qué vas a hablar en las paradas cuando todo el mundo tiene puestos los auriculares o doblada la cerviz mirando su pantalla. Actitud que continuarán teniendo a lo largo del viaje, tanto si van sentados como de pie. Podemos continuar con nuestras rutinas sin decir esta boca es mía.

La gentrificación ha provocado que hasta en nuestras propias escaleras veamos a gente que viene y va, mucho más pendientes de sus maletones que del vecino. La sensación de volver de regreso a la cama tras una larga jornada sin haber abierto la boca es extraña. Poco a poco va minando, con consecuencias muy poco gratas.

En ocasiones, para romper el silencio haces una llamada, pero el interlocutor no contesta. Si después de un segundo y tercer intento con otros dos candidatos tampoco hay suerte declinas continuar, con cierta sensación de derrota. Dicen que leemos para saber que no estamos solos. Somos conscientes que socializar alarga la vida. Nadie lo duda. Sin embargo, hay que ver en qué hemos convertido la sociedad, a pesar de que uno de cada tres vivamos solos.