La distancia exacta.

A veces me dicen —y lo dicen con cierto cuidado— que en lo último que escribo hay un tono que no estaba antes. Lo llaman melancolía. Yo los escucho, asiento incluso, pero no termino de reconocerme en esa palabra. Me parece demasiado ordenada para lo que siento.

He llegado a pensar que uno escribe para acercarse a lo que no acaba de entender. No tanto a lo que ha perdido, sino a eso que sigue ahí, sin forma clara, como un recuerdo que no se deja fijar del todo.

Me ocurre cuando camino por Guardamar del Segura. No voy buscando nada concreto. De hecho, creo que si lo hiciera, dejaría de ir. Pero hay algo en ese lugar que funciona sin avisar: basta con estar para que algo se mueva.

El mercado, por ejemplo. Un miércoles cualquiera. Las voces, el ir y venir de la gente, el sonido seco de las monedas, las manos envolviendo pescado en papel. Ese olor que se queda, que se mete en la ropa y en la memoria.

Aunque ya no sea allí.

Porque ahora el mercado no se hace alrededor de la iglesia. Y eso, que podría parecer un detalle menor, introduce una pequeña grieta. No es solo un cambio de sitio. Es la sensación de que algo se ha desplazado lo suficiente como para que todo lo demás ya no encaje igual.

Y entonces ocurre: sin transición, uno vuelve a tener doce años. No del todo, no de forma limpia. Vuelve en fragmentos. Una mirada, una incomodidad, la intuición de que hay cosas que no se entienden y que, aun así, es mejor no preguntar.

Luego están los interiores. Los lugares donde la luz entra filtrada y el tiempo parece ir más despacio. Recuerdo abrir una puerta —en algún bar que todavía existe—, quedarme quieto un instante, notar que había entrado en una escena que no me correspondía y, aun así, no apartar la mirada. No pasó nada extraordinario. Y, sin embargo, algo se quedó ahí, sin explicación. Hay momentos que no hacen ruido y, precisamente por eso, no se olvidan.

Con los años, uno vuelve a esos sitios, pero ya no como antes. No es un regreso. Es más bien un cruce. Como encontrarte con alguien que fuiste y no saber muy bien qué decirle. El lugar sigue ahí, sí, pero ha cambiado. Y tú también. Aun así, algo resiste.

Aunque volver tenga también algo incómodo.

Porque ya no esperas encontrar lo mismo. Ni siquiera esa sensación que creías recordar con claridad. A veces aparece una decepción leve, difícil de señalar. No por lo que queda —porque hay una forma de afecto en la gente, en los gestos, en la manera de saludarse—, sino por lo que ya no está.

Por los que faltan.

Por los que siguen, pero ya no son exactamente los mismos. Igual que tú. La vida ha ido haciendo su trabajo sin pedir permiso, desplazándolo todo lo justo para que nada vuelva a ocupar su sitio exacto.

Y es ahí donde quizá aparece esa palabra que otros utilizan. No en el recuerdo, sino en la comprobación. En aceptar que no hay forma de volver a ver a las personas como fueron. Ni siquiera a las que siguen vivas.

Escribir, para mí, tiene que ver con eso. No con ordenar el pasado ni con reconstruirlo con precisión, sino con volver a poner en marcha escenas que parecían detenidas. Como cuando aparece una fotografía antigua y, durante un instante, todo vuelve a moverse: las voces, los gestos, incluso lo que quedó fuera del encuadre.

No hay necesariamente tristeza en ello. A veces hay algo más simple: reconocer.

Por eso, cuando me hablan de melancolía, sigo dudando. Puede que desde fuera lo parezca. Pero desde dentro se siente distinto.

Se parece más a abrir una habitación cerrada durante años. Dejar entrar la luz, ver el polvo suspendido, reconocer los muebles.

Y entender que no has vuelto: solo has pasado por allí.

Porque al final no es el lugar el que cambia: es uno quien deja de estar.