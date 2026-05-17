Una pareja entrañable

"Pizza movies" ★★★★ Director: Carlo Padial Reparto: Berto Romero, Judit Martín, Joaquín Reyes

Siempre hemos dicho que corren malos tiempos para la lírica. Desirée de Fez, crítica de cine, y su pareja, Carlo Padial, decidieron montar una comedia en torno a esta deriva. En ella una periodista cultural, cansada de estar inmersa en una crisis laboral permanente, convence a su chico para montar una empresa de pizzas que tendrá la particularidad de cocinarlas con nombres de películas célebres.

Bajo estas premisas, podemos imaginar el riesgo que corría la propuesta. Se trataba de pergeñar una comedia amable con numerosos guiños cinéfilos y no morir en el intento. Los buenos resultados se alcanzan gracias al grado de implicación de unos actores en estado de gracia. Berto Romero y Judit Martín son capaces de sacar pepitas de oro del rol que les toca defender, con toques surrealistas y absurdos, sin caer en el ridículo. Nada de eso ocurre siempre y cuando el espectador se deje llevar por el tono de una película insólita, a la que se puede reprochar que vaya de más a menos y que en su tramo final se vea enquistada por un juicio que se nos antoja demasiado largo.

Bastantes amigos de Padial y De Fez, como Raúl Arévalo, Joaquín Reyes, Javier Botet, Miguel Noguera y una larga lista de críticos de cine en ejercicio, secundan a la pareja en esta tierna comedia romántica. Quienes no conozcan a Judit Martín van a descubrir una actriz carismática e inclasificable. Del genio cómico Berto Romero poco podemos añadir a estas alturas. La química entre ambos es el mejor regalo que nos ofrece la película Pizza movies.