PS... y FP

– ¿Esa cara, JC? Otra vez estas enfadado con DT?

– Esta vez no, Pa. Ahora es uno de tus «favoritos».

– No será… ¿PS?

– Así es. El ínclito, el uno… the good! El sol español que…

– No sigas. Ya sé que te cae mal.

– Negativo. No se trata de caer o ser simpático o guapo. Se trata de lo que su actuación política genera a su país, que es quien lo ha elegido.

– En este caso, te recuerdo, él no ha sido elegido por el pueblo: está ahí por un cambalache de partidos entre los que hay algunos cuya prioridad no es España.

– Más a mi favor. Es que PS se aprovecha a diario de la imperfección –admitamos juventud– del sistema político español. En España no existe el «impeachment», como en USA, un juicio político del legislativo que puede acabar con el presidente.

– ¿Juicio del legislativo, dices? Si este señor ha declarado que el poder legislativo le resbala como una babosa.

– Pero él destituyó a Mariano Rajoy y, ahora, con motivos muchísimo más graves, la desactivación del Congreso hace imposible su cese.

– En otras palabras, la responsabilidad política ha muerto.

– Así es. Solo queda la penal, si es que la colonización de la Justicia que están ejerciendo PS and friends deja algún resquicio en esa dirección. No hay más que mirar a la Fiscalía del Estado, mera prolongación jerárquica del gobierno.

–A veces me entretengo en pensar qué estarían diciendo PS and corifeos si los caso de corrupción fuesen atribuibles al PP.

– ¿Recuerdas aquello de la culpa «in vigilando e in eligendo»?

– Ufff… ¡qué daño hace la hemeroteca!

– ¿Entonces?

– Que este señor ha maniatado al sistema, en una especie de autocracia imperfecta que solo tiene como objetivo su mantenimiento en el poder y como coartada la amenaza de unos adversarios que ha convertido en el summum de la maldad y lo peor para España. Y ante esa amenaza todo vale, pactos contra natura, la corrupción campando por su partido, ausencia de cuentas públicas, mentiras recurrentes e infiabilidad máxima, tanto que nadie puede creer a este señor.

– Esto tiene una derivada muy evidente Pa: La polarización de la sociedad española. Ya no hay razones: Si un grupo propone algo, aunque sea objetivamente bueno para el país, el adversario se va a oponer. Sencillamente. Hemos pasado de las razones a los cálculos electorales. Y eso es pésimo para un país que necesita, quizá ahora más que nunca, acuerdos, pactos y consensos y tiene polarización y extremismos, por ambos lados.

– Mientras siga siendo presidente del Gobierno, PS mantendrá su embrujo sobre sus colaboradores y la complicidad de sus socios, y no rendirá cuentas. Lo hará, cuando deje de ser Presidente. Porque desde Moncloa se ha ido difundiendo esa idea del lawfare y eso tiene efecto sobre los encargados de impartir justicia.

– ¿Quieres decir que existe un cierto… acongoje judicial?

– Bueno… llamémosle prevención. Yo veo a PS en un banquillo… pero cuando se haya alejado del poder. Ahora su misión en resistir, aunque sea destrozando los mecanismos de respuesta democrática, dejando de gobernar y embarcando a la sociedad es un todos contra mí, absolutamente perjudicial a medio y largo plazo.

– Algo que le ha copiado el señor Florentino Pérez, a la sazón actual presidente del Real Madrid.

– Sí… me temo que solo lo perverso se imita.

– ¡Quién iba a adivinar que estos dos personajes tuvieran algo en común!