El trío del "no"

La oposición ya no disimula para bloquear y sabotear proyectos. El problema es que, queriendo hacernos daño a nosotros, perjudican a los ibenses. Eso es lo que pasó en el pleno. En Primer lugar, PP, Som Ibi y Vox se alinearon nuevamente para paralizar la modificación puntual que hace posible que cuatro comparsas (Mozárabes, Beduinos, Almogávares y Mudéjares) se puedan instalar con garantías en el edificio de la antigua Talleres Avenida.

Hay que recordar que este no es un proyecto municipal, sino un acuerdo entre particulares (comparsas y propietario del edificio) a la que el Ayuntamiento debe procurar las condiciones urbanísticas para que el proyecto se realice de forma legal y con las garantías pertinentes. Esto fue lo que paralizó la oposición. Para justificarse afirmaron que las comparsas y las fiestas no forman parte en el interés general, que el proyecto es un traje a medida para unos pocos, que no se ha preguntado al pueblo si dan su permiso para realizar ese proyecto que, volvemos a recordar, es privado y entre particulares. Hacía solo unos instantes que PP, Som Ibi y Vox habían aprobado otra modificación urbanística con las mismas condiciones administrativas, técnicas y legales, redactada por el mismo equipo de técnicos. También se trataba de legalizar una situación de ciertos particulares por interés general.

En este caso la oposición no puso ningún «pero» ni alegaron nada de lo anterior. Debemos recordar que el problema de la ubicación de los zocos es ya endémico en Ibi, que cada vez hay menos lugares adecuados para este fin y que muchas comparsas, sin zoco fijo, se ven abocadas a instalarse en la calle, lo que agrava tanto su situación como la convivencia con los vecinos. Lo que se pretende es legalizar esta ubicación para las cuatro comparsas, lo que hará posible regular su uso y poder hacer cumplir la normativa de aislamiento acústico, horarios de actividad y seguridad, entre otras, garantizando así la convivencia con los vecinos.

Pero PP, Som Ibi y Vox sacaron la calculadora electoral y se lanzaron de pleno al oportunismo político. El futuro de las comparsas queda en el limbo porque todo lo que se dijo en el pleno para justificar la paralización del proyecto, es totalmente exportable al caso de las comparsas que quieren instalarse en la antigua Fábrica Rico. Muchas otras comparsas que disponen de zoco propio, necesitarán también modificaciones puntuales para legalizar su situación, ya que se asientan en terreno urbanizable que debe ser recalificado como dotacional. Atendiendo a lo que dijo la oposición en el pleno, nada de esto podrá hacerse.

Como guinda del pastel, PP, Som Ibi y Vox rechazaron tratar y, por tanto, aprobar, el protocolo para prevenir y solucionar casos de acoso laboral en la administración pública ibense. La ley nos exige contar con esta herramienta y la Inspección de Seguridad y Trabajo había puesto la fecha límite en ese pleno para disponer de él. Gracias a la oposición, el pueblo de Ibi se enfrenta al pago de una cuantiosa sanción. Esta es la oposición que tenemos. PP, Som Ibi y Vox: destructivos, perjudiciales e instalados en el «no».