Atrayente propósito

La pasión infinita ★★★★ Autoría y dirección: José Troncoso Lugar: Teatro Principal de Alicante

El efecto del teatro dentro del teatro tiene lugar en esta tragicomedia que administra una trama sobre un tipo gris con gran vocación teatral. Pero sin aparente talento. Esto es La pasión infinita, de José Troncoso, al servicio del intérprete malagueño Pepón Nieto con su estilo y forma de hacer y decir. Superándose con un papel singular. Un anuncio busca actor sin necesidad de experiencia, y ahí ve su oportunidad, que le cambia la vida al ser seleccionado por un director en horas bajas. Ve en este hombre una realidad monótona y su mundo se convierte en espectáculo. Una pequeña tragedia existencial. Y la comicidad y la emoción componen la pieza dirigida por Troncoso, en la que intervienen, igualmente, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad. Un brillante reparto que asume muy bien las intenciones textuales con expresiva puesta en escena. De tal modo, nuestro héroe trágico, humilde trabajador casado, sueña con ser actor desde la infancia y nadie le quita esa idea en un homenaje a la esperanza y al amor por el teatro. Eso sí, no todos los sueños se cumplen siempre y puede colisionar la ilusión con lo real. La obsesión y el interés de este individuo están a prueba de bomba. Él no ha escogido nunca nada. Todo le ha venido impuesto. No sé si les suena de algo. «El teatro es un violín», se dice, o una cuerda floja para gente que domine ese terreno. Se evocan títulos teatrales como La vida es sueño, Hamlet o El veneno del teatro y el impulso de plasmar un arte con muerte no fingida. El personaje queda convertido en marioneta de carne y hueso, todo un símbolo humano y social en un seductor ambiente con las notas musicales de Mariano Marín que acoge la pianista Lola Barroso. A ello se suman el encanto del diseño escenográfico de Troncoso y Nieto y el diseño de iluminación de Ion Anibal. Tres películas, El show de Truman, Más extraño que la ficción o El elegido, guardan una cierta similitud con el carácter y la conciencia crítica de la ovacionada obra.