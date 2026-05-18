La comisión de Baño en la Diputación de Alicante: pues no se precisaban alforjas

La popular Ana Serna, presidenta de la comisión de los bono comercio y vicepresidenta de la Diputación el día que Baño compareción para leer su versión a puerta cerrada y sin admitir preguntas. / ALEX DOMINGUEZ

Tres sesiones han bastado para que el PP de la Diputación dé carpetazo al simulacro de investigación que bautizó como comisión de los bonos comercio y que solo ha servido para que Carlos Baño, el presidente de la Cámara y de Facpyme imputado por la gestión de las campañas de 2022 y 2023, haya ido a hablar de su libro.

Eso sí, ¡a puerta cerrada y sin admitir preguntas! Que todavía le estoy dando vueltas a cómo se permitió lo primero y se allanaron a lo segundo no levantándose en bloque dejando solo al dirigente cameral en la lectura de los folios que llevaba bajo el brazo.

Que los paripés a los que para disimular se les llama comisión (que se lo pregunten si no a la de Les Naus), habría que currárselos algo, al menos de cara a la galería.

Pero volvamos a los bonos y a Baño. En la cuna donde, con el impulso de su amigo Carlos Mazón, vieron la luz esas campañas de promoción del consumo tras la pandemia cuya gestión está investigando un juzgado, después de que lo hayan hecho la Agencia Valenciana Antifraude y la Fiscalía Anticorrupción viendo ambos indicios de delito, ni el equipo de gobierno ni la oposición han considerado que fuera preciso continuar los trabajos (si es que alguna vez comenzaron) para aclarar cuanto menos por qué una veintena de ayuntamientos se avinieron a contratar con la patronal del pequeño comercio unos trámites que la federación no podía realizar.

Unos trabajos que se tuvieron que subcontratar a una empresa de León a través de una sociedad fantasma, constituida ex profeso para ello, y por los que los consistorios acabaron pagando unos sobrecostes que se hubieran evitado sacando el servicio a concurso.

Demasiadas sombras en la gestión de un dinero público empleado en uno de los momentos más críticos de las últimas décadas para que se dé por concluida una supuesta investigación impidiendo además la comparecencia del entonces presidente de la Diputación e impulsor de esta iniciativa, al que algo habría que preguntarle.

Y queda aún una última sesión de conclusiones, que se podría evitar. Porque el epílogo no puede estar más claro: que para este viaje no hacían falta alforjas.