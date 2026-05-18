El corazón y las ganas ya no bastan.

Queridas familias, hay cosas que no aparecen en los informes, ni en las ruedas de prensa, ni en las cifras.

No aparece el niño que llega llorando porque su padre ha tenido que marcharse a trabajar fuera y lleva días durmiendo abrazado a una sudadera suya.

No aparece la alumna que aterriza en Rojales sin entender una sola palabra de nuestro idioma y que mira el aula con miedo mientras intentamos hacerle sentir que también pertenece a ella.

No aparecen los mil idiomas, culturas e historias que llegan a nuestras clases durante todo el año y que convertimos, como podemos, en convivencia, respeto e inclusión.

No aparece el cansancio de intentar que nadie se quede atrás.

No aparece lo que supone atender a alumnado con necesidades cada vez más complejas sin los recursos suficientes.

Ni aparece lo que se siente cuando tienes que pasar gran parte del día protegiendo a veinte niños y niñas de las agresiones de un compañero con un trastorno grave de conducta que también necesita ayuda…, una ayuda que muchas veces tampoco llega.

Porque sí. También sufrimos por ese niño. Porque detrás de cada conducta hay dolor, necesidades y familias desbordadas.

Pero la realidad es que, mientras faltan apoyos, especialistas y recursos, somos quienes estamos en el aula quienes intentamos sostenerlo todo a la vez: enseñar, mediar, contener, cuidar, proteger y acompañar.

Y llega un momento en que el corazón y las ganas ya no bastan.

La escuela pública no se sostiene gracias a los discursos.

Se sostiene gracias a personas que cada día hacen mucho más de lo que les corresponde porque aman profundamente su trabajo y a su alumnado.

Docentes que abrazan. Que escuchan. Que traducen emociones cuando no existe idioma común. Que celebran pequeños avances que nadie más ve. Que contienen rabia, miedo y tristeza mientras intentan enseñar matemáticas, lectura o ciencias.

Por eso esta huelga no nace contra las familias. Nace precisamente por amor a esta escuela y a quienes la llenan cada mañana.

Porque vuestros hijos e hijas merecen una educación donde haya tiempo para atender, recursos para incluir y apoyos reales para cuidar.

Y porque quienes trabajamos dentro de las aulas sabemos que hay situaciones que ya no pueden seguir sosteniéndose únicamente con vocación.

Gracias por escuchar también la voz de quienes vivimos la escuela desde dentro, cada día.