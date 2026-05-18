Domingos de lujo

Hacía mucho tiempo que La 2 no presentaba una programación de tanto nivel. En concreto, los tres estrenos que se acumulan esta semana en la noche del domingo la sitúan como una oferta imbatible para los espectadores más exigentes. Mercedes Milá siempre es una garantía de calidad, máxime cuando su nuevo programa está producido por la misma empresa que llevó a cabo los formatos que protagonizó en los tiempos más gloriosos del canal #0 de Movistar (¿alguien se acuerda del caviar que daba este canal?).

Rizando el rizo de su osadía, Milá titula su invento Me meto en un jardín, lo que no deja de ser una redundancia, porque eso es lo que no ha dejado de hacer durante toda su vida, incluida su experiencia más cuestionada, la de presentar Gran Hermano. El primero de los encuentros que se van a emitir en la noche del domingo será el de Mercedes Milá con David Uclés, al que lo primero que le dirá es su novela (no sé si la primera o la segunda) le pareció un tostón. Sólo ella tiene bula para realizar estas declaraciones sin dejar de caer bien. Las conversaciones, con mucha naturaleza de fondo, prometen.

Otro peso pesado de la comunicación, Iñaki Gabilondo, aterriza en las noches dominicales con La gran historia de la lengua española. Completa el trío de estrenos Lo que pasó, pasó, que dedicará su primera entrega a las cancelaciones, con entrevistas a Karla Sofía Gascón y Mar Flores.

Por si fuera poco, en el ínterin de estos programas se emitirán nuevas ediciones de Imprescindibles, dedicado a Salvador Dalí; De tapas por España, con la impecable Adrienne Chaballe; y Zero dramas, el divertido entretenimiento que conduce Loles León para mayores de 16 años. Desde los tiempos del UHF no gozábamos de un domingo tan interesante.