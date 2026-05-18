Dícese popularmente, sin mirar el diccionario, que una persona vaga es aquella que no hace nada, que se mantiene pasiva ante las situaciones y no ejecuta, según mis propias palabras; no lo he buscado en el diccionario. Pues bien, esto es lo que estamos viviendo en la Comunitat Valenciana, con un gobierno que ejecuta exactamente esa definición: no hace absolutamente nada por nadie más que para quienes les conviene, y se olvidan de que fueron votados para defender a toda la ciudadanía, tanto a aquellos que tienen poder y dinero, como ellos, como a quienes no.

Por eso, esta palabra que da título al artículo en valenciano, que significa huelga, yo le he dado el significado en castellano, porque es lo que este gobierno está haciendo: cada persona de su gobierno está haciendo vaga. No hace su trabajo ni le interesa; está paralizado y no se preocupa ni se ocupa de aquello para lo que fue votado y para lo que cobra, trabajando por la ciudadanía.

Por eso esta comunidad está paralizada después de la desgracia de la Dana y hay huelgas, que es el título de este artículo en castellano, por todas partes. En una educación pública, que es a la que accede todo el mundo y a la que todo el mundo tiene derecho, desatendida, con unos docentes que se dejan la piel para que esta comunidad tenga futuro y a los que no les hacen caso porque prefieren, con la concertada, invertir ese dinero solo para cierta gente, no para todos.

Y tenemos también posible huelga de taxis por intrusismo incontrolado; ya tuvimos parón anunciado, huelga de autobuses en plena época de Hogueras, cuando la ciudad está totalmente inundada de gente y sería todo caótico. Pero, bueno, no se puede esperar otra cosa de un gobierno que también está haciendo vaga en su trabajo y en la honradez con la que la ciudadanía los votó.

Esperemos que esto sirva para que la gente, en las próximas elecciones, se replantee el poder que tiene su voto. No vale de nada manifestarse en las calles si después votas lo mismo por lo que te manifiestas.

Adelante con las manifestaciones, pero adelante también con el cambio en 2027.

Yo, desde mi ventana, apoyo cada una de las movilizaciones y pido que no os olvidéis de los más vulnerables, que son los que más acaban pagando el pato cuando hay recortes en lo público, pues con nosotros no se cuenta. Así que aquí estamos para defender con uñas y dientes, desde esta pequeña ventana, lo que es justo y para defender la huelga del profesorado de la enseñanza pública, que es la de todos y no la de la concertada, que pagamos entre todos, pero solo llega a unos pocos.

Y, por supuesto, para exigir al gobierno —entre comillas— de la Generalitat Valenciana que deje de ser vago y empiece a trabajar como se debe por toda la ciudadanía, a solventar problemas y no solo a mirar hacia otro lado.

Basta ya al Partido Popular, a Vox, al presidente Pérez Llorca, por llamarlo de alguna manera, y a todo su Consell.