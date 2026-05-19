Andalucía: gambito de dama sacrifica al peón más friki

Los resultados de este fin de semana en las elecciones andaluzas, con el peor suelo histórico del PSOE, ha confirmado la fría eficacia de un plan maquinado por Moncloa. Mientras el Gobierno central se recompone con perfiles de tecnócratas de voz pausada y trajes oscuros, la que fuera la mujer más poderosa de la política española digiere el golpe, atrincherada en su escaño del Parlamento andaluz. Su marcha dibuja el retrato de una astucia presidencial dispuesta a devorar a sus propios hijos políticos con tal de mantener el timón del Estado. En ese albero, Sánchez es invencible. Ha sido el otro vencedor en los comicios.

El aplauso con el que el Consejo de Ministros despidió a María Jesús Montero a finales de marzo todavía resonaba en las paredes de la Moncloa cuando las urnas andaluzas dictaron su sentencia más amarga. No era un adiós cualquiera; se marchaba la guardiana de las llaves del Estado, la mujer de la risa estentórea y el verbo afilado que había blindado los flancos más débiles de Pedro Sánchez durante años. Aquella salida, vendida para reconquistar el sur, escondía el reverso de una de las operaciones más frías, calculadas y, a la postre, demoledoras de la política contemporánea. En el tablero del presidente, donde las piezas se sacrifican no por crueldad, sino por pura supervivencia, el destino de la vicepresidenta ya estaba escrito en clave de destierro. Bastaba su fidelidad claudicante para prestarse a seguir, sin rechistar, la senda de los elefantes moribundos.

La primavera en Sevilla ha recibido a una Montero despojada del blindaje de la capital, obligada a patear los barrios de una Andalucía que un día fue el gran granero de votos socialista y hoy contempla con recelo las promesas de Madrid.

Al enviarla a una batalla que las encuestas ya vaticinaban como derrota, Moncloa lograba un doble efecto de manual maquiavélico. Por un lado, apartaba del foco madrileño los errores acumulados y la fatiga de la gestión fiscal. Por otro, se construía un cortafuegos: si se ganaba, el mérito redimía al proyecto; si se perdía, la derrota quedaba confinada al ámbito autonómico, lejos de las costuras de la coalición central.

Frente a la estridencia, el choque dialéctico y la alta exposición política que caracterizaban a Montero, el nuevo hombre fuerte –es un decir– de la Moncloa ofrece calma funcionarial, rigor macroeconómico y un tono gris, casi invisible para el radar de la polémica. Sánchez no busca un líder de masas; busca un gestor que no cometa errores no forzados mientras él se encarga de la alta estrategia. Es el triunfo del pragmatismo sobre el carisma político, diseñando un Ejecutivo central que ofrece un rostro imperturbable mientras los incendios electorales se consumen en los territorios. Además, el plan del presidente refuerza su objetivo de agotar la legislatura, mientras que los errores de Montero es muy probable que lo obligaran a adelantar las elecciones generales.

La consagración de esta estrategia se hace evidente al observar el perfil físico y técnico de quien ya ocupa la vacante de la antigua mano derecha de Pedro Sánchez. Con la elevación de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera, Sánchez ha coronado al reverso exacto de la desterrada: el ministro más plano, prudente y menos castigado por la opinión pública. Frente al torbellino político que era Montero, Cuerpo representa un oasis de gris burocrático y perfil estrictamente técnico; un escudo humano diseñado no para morder en el debate de trinchera sino para proyectar una balsa de aceite macroeconómico que no genere ruido ni desgaste. Al desactivar el perfil político de la vicepresidencia y sustituirlo por una impecable corrección funcionarial, el núcleo duro de Madrid se inmuniza ante las disputas estériles mientras la tormenta descarga en el sur y en la mayoría (catorce, de diecisiete) de las autonomías.

Una jugada maestra, silenciosa y audaz, que confirma, axiomáticamente, que más allá del muro de la resiliencia existe una mente con neuronas maquiavélicas. Pero, también, el papel de comparsa de los muy obedientes y fieles guardianes pretorianos a la sazón ministros. Da la impresión de que los veintidós ministerios se reducen a uno, de que este país lo gobierna un solo hombre, aunque, de vez en cuando, deslumbre a los espectadores de su farsa con una apertura gambito de dama para sacrificar al peón más friki.