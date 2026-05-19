Me enfrenté a Barrio Esperanza con prejuicios. Creía que iba a ser una serie donde predominara la ideología woke. Pero cuál sería mi sorpresa al encontrarme con una ficción amable, en la que a pesar de los estereotipos, o precisamente gracias a ellos, me topé con personajes de carne y hueso. A ese tipo de personas que nos encontramos en el mercado, en la cola del autobús, en el centro de salud o en el colegio de turno.

Sé que la palabra «buenismo» no goza de buena reputación. Yo la reivindico y defiendo. Barrio Esperanza es una serie buenista y a mucha honra. Sus tramas son entrañables porque sus personajes lo son. La protagonista, Mariona Terés, está demostrando ser muy grande. Su madre, Carmen Balagué, es toda una institución de nuestra escena. Por las rendijas de esta ficción de Globomedia se cuelan las situaciones cotidianas de las gentes de a pie, que en episodios como el de la visita de la reina Letizia al centro escolar nos enternecieron por su profunda humanidad.

De hecho en lo que va de siglo XXI creo que solamente he gozado de dos series de producción propia tan humanistas como Barrio Esperanza. Estas fueron Mujeres de Félix Sabroso y Dunia Ayuso, y Pelotas, de José Corbacho y Juan Cruz. Interpretadas por repartos ajustadísimos donde cada actor y cada actriz calzaban a sus personajes como un guante, a lo largo y ancho de todos sus capítulos hacían que nos reconociésemos con la España real. Porque estaban rodadas al ras del suelo, con la única pretensión de realizar un retrato honesto de las clases populares.

Cada vez es más complicado encontrar este tipo de series en las televisiones generalistas. Por eso Barrio Esperanza ha sido un regalo muy grato.