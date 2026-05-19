El cortijo del risueño Bonilla y la sonrisa helada de Zapatero

Moreno Bonilla ha gestionado tan bien la comunidad que por eso vuelve a ganar las elecciones. ¡Enhorabuena! Gana el feminismo, la lucha por la igualdad, la verdadera libertad, la sanidad y la educación públicas, la calidad de vida, el derecho a la vivienda gestionado por las autonomías, la cultura y el pensamiento crítico, los servicios sociales, la solidaridad y la democracia, en suma. ¿Sí o no? El electorado que fue de izquierdas no sabe, no contesta. No está ni se le espera. O sigue en los brazos del PP, que no ha hecho ni hace nada por el bienestar de los trabajadores. Es decir, no ha funcionado la fraternidad y unidad frente a las derechas.

El cortijo de Bonilla pierde la mayoría absoluta y pactará con Vox. Más de lo mismo o peor. El PSOE continúa celebrando una misa de réquiem, y la que ha sido candidata a presidir la Junta, María Jesús Montero, sale noqueada del envite que salpica a Sánchez y a la estrategia de poner ministros en los territorios. Los socialistas empeoran, tocan fondo y el panorama se nubla más ante las próximas elecciones generales. La investigación a Zapatero sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra añade más leña al fuego y da mayores alas al PP. ¡Gracias, Aznar! El que pueda hacer, que haga.

En fin, los brotes verdes de la izquierda alternativa quedan por detrás de la ultraderecha. ¡Jugada perfecta, sí! El resultado de esa batalla crucial en la forma de entender la vida es manifiestamente mejorable y va deteriorándose a diario. El presidente andaluz en funciones sonríe, aun cuando forma parte de un PP que hace de la violencia verbal una labor peligrosa y permanente. Los electores han votado con o sin acierto, y la inclinación política, como en otras comunidades, está clara. ¿Podrá revertirse esta situación alguna vez o seguirá con todas sus consecuencias? Porque el vehículo de Montero no tiene combustible. Y el proyecto de la alianza de organizaciones, que es Por Andalucía, tampoco chuta en la medida de lo necesario.

La apelación a la esperanza y la ilusión reside en el lado de la derecha, pese al deterioro y a los problemas estructurales de Andalucía. Muchos andaluces parecen felices con el dinero destinado a la sanidad privada en detrimento de la pública. Los escándalos sanitarios, la política fiscal que rinde pleitesía a los más fuertes, la ley andaluza de vivienda que prioriza el piso turístico respecto al uso residencial, los precios desorbitados de la VPO, o no poniendo límite a los alquileres. A las derechas solo les importa el interés de unos cuantos para toda clase de cuestiones.

María Jesús Montero. / José Manuel Vidal / EFE

La pérdida de esa mayoría absoluta no ha ido acompañada de una movilización suficiente en favor de la izquierda en términos generales, como para que haya un cambio y se estimulen los derechos y la justicia social. ¿Problemas de comunicación, desconfianza de un amplio número de votantes y confianza en las tesis conservadoras e involucionistas? En cualquier caso, las negociaciones entre el PP y Vox no tardarán, y las ataduras y los condicionantes están en el tablero. Así es el presente de concordia.

Mucha gente de a pie que algún día tuvo una papeleta del PSOE no la ha vuelto a depositar como garantía de seguridad, compromiso e igualdad. Las ganas y la ilusión de Montero no se han visto recompensadas. Y de Bonilla depende la solución nuevamente. Qué le vamos a hacer. El personal tendrá razones poderosas que no se entienden, y cabe pensar que la realidad de la especulación no es tan mala quizá para la salud. Las izquierdas están con los trabajadores y demasiados trabajadores no están con las izquierdas. ¿No resulta paradójico hacer reverencias a quienes te dan la espalda?

Pensemos en los 15 años del grito del 15M, que cambió la política y no pudo transformar el sistema. ¿Haría falta otro movimiento similar? Una democracia real más que aparente. Los habituales del barrio rico, las élites de nuestro país, ya se encargarían de volver a emplear las sucias maniobras, que nunca abandonan, para que los problemas persistan y las cosas se modifiquen lo menos posible con la venia de la manipulada población. Vale el descontento, aunque distinto es abrazar a los que saben manejar muy bien las tijeras de los recortes y no hacen nada positivo por el grueso del pelotón.

El Gobierno de coalición, con el «malvado» Pedro Sánchez a la cabeza, ha procurado que el bienestar prospere y que las crisis no las paguen los de siempre. Todo cambia y nada cambia en el fondo. Peor, incluso, en determinados aspectos. Los exabruptos, la sal gorda, la polarización y los delirios están a la orden del día. No es asunto menor el despliegue de la extrema derecha y lo que eso significa. Recoge la indignación en busca de erosionar avances y de viajar al pasado con ayuda de las redes. No es momento de un nuevo 15M. Pero es probable que vuelva a surgir, antes o después, un «sí se puede».