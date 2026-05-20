Entender el contexto

Quizá alguien me pueda tachar de extravagante si confieso que desde hace tiempo sigo los programas que TVE dedica a las religiones minoritarias que cohabitan en nuestro país junto a la católica. En mi descargo, debo decir que lo hago para conocer sus raíces, lo que me ayuda a comprender el contexto de la geopolítica actual. Tanto ‘Medina’ como ‘Shalom’ (píldoras de solamente 15 minutos de duración cada una) profundizan en la historia, la cultura, el arte, la literatura y la antropología de las religiones musulmana y judía. ‘Buenas noticias’, de la evangélica, también tiene su interés por cuanto estas iglesias se están extendiendo en numerosos lugares de nuestra geografía.

No negaré que estos programas hacen cierto proselitismo. Es lógico. Están dirigidos a sus adeptos. Pero no se quedan sólo en ello. Porque cuentan con la participación de especialistas, profesores e investigadores que nos ayudan a conocer numerosos aspectos de lo que podríamos denominar cultura general de las religiones.

Reparé en ello cuando uno de estos domingos, un rato después, ‘RTVE responde’ dedicó su entrega a los enviados especiales que cubren los conflictos internacionales en primera línea de fuego. Periodistas que arriesgan sus vidas para informar de los partes de combate en las guerras que se suceden en los puntos calientes del planeta.

Nunca he sido seguidor de las ‘hazañas bélicas’ de ningún signo, y por eso me he preguntado muchas veces qué valor aportan esas miradas tan cercanas al fulgor de la batalla, con el telón de fondo de las bombas y la sangre de las víctimas todavía caliente, cuando lo que desde casa de verdad nos podría servir sería la contextualización de los hechos. Siempre he defendido el gran angular frente al plano de detalle. Por eso sigo ‘Shalom’ y ‘Medina’. Porque para comprender lo primero de todo es conocer.