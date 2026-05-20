Bitcóin, Strategy o 'fiarse es cobre y no fiarse es oro'

'Fiarse es cobre y no fiarse es oro'. El refrán viene al pelo para ilustrar la epidemia de desconfianzas que arrasa en estos tiempos convulsos. En mercados y en política se están rompiendo a diario certezas pasadas. Los chinos disponen de una palabreja para designar sus proverbios milenarios. La palabra en cuestión es 'chengyu'. Uno de sus 'chengyus' tradicionales es el que alude a la confianza: "La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta". Como en las poesías profundas, la sabiduría oriental tiende a expresar más en sentidos que en palabras (como la grafía ideográfica china), por lo que lo de la 'puerta' no se refiere a una puerta literal sino más bien a la esencia de lo que se es. Así, la ideología, la identidad, la fortuna, la integridad personal o cualquier elemento valioso traiciona la confianza otorgada en el momento en que sobrepasa umbrales definidos o puertas abiertas por la confianza otorgada.

Guerra de Irán

En los mercados, la puerta rota ha sido la guerra de Irán. Cierto que el drama de Gaza ha sobrecogido a Occidente, pero la guerra de Irán está atenazando las criadillas al mundo. Martin Wolburg, economista sénior de Generali AM, asegura que la guerra con Irán ha minado la confianza y reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos. En este contexto, Wolburg dice que "es probable que la respuesta restrictiva del BCE ante el repunte de la inflación, impulsado por los precios de la energía, se traduzca únicamente en una subida de 25 puntos básicos a modo de medida de precaución". Algunos analistas consideran que esta subida de tipos llegaría algo tarde, dado que las actuales tensiones de precios se van a notar durante varios meses, como mínimo, y eso si acaba pronto el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Inflación persistente

Wolburg tiene sus cálculos: "Según nuestra hipótesis de referencia, que prevé una reapertura oportuna, la inflación alcanzará su punto máximo en el segundo trimestre y volverá a niveles más normales en el plazo de un año, aproximadamente. Si el estrecho permanece cerrado durante más tiempo, las presiones sobre la oferta se intensificarían y amplificarían la pérdida de producción provocada por la guerra". La previsión de la inflación y de los tipos de interés es una ayuda para tomar decisiones de inversión.

Dudas sobre bitcóin

Existe un mercado que se basa en gran medida en la confianza de aquellos que participan en él. El de las criptomonedas y específicamente el de bitcóin. Una información elaborada por la agencia de noticias Bloomberg y publicada este miércoles llama especialmente la atención. Explica que 2026 ha supuesto un punto de inflexión o de cambio brusco en la demanda de bitcóin. Si en el pasado, la mayor criptomoneda estuvo impulsada por un amplio abanico de compradores; idealistas, especuladores, primeros adoptadores y, más recientemente, inversores institucionales que buscaban una nueva cobertura para sus carteras, la situación ha mutado. Se estima que la firma Strategy ha representado alrededor del 70% de las compras de bitcóin en los últimos meses, en un universo que incluye stablecoins, ETF y futuros, asegura la información de la agencia de noticias económicas.

El peso de Strategy

Según Mark Palmer, analista de Benchmark-StoneX, "si ha estado operando con bitcóin en función de catalizadores macroeconómicos, discursos de la Reserva Federal o noticias sobre ETF", escribió en 10x Research, "ha estado mirando el indicador equivocado". Strategy, empresa dirigida por Michael Saylor, ha adquirido 171.238 bitcóin en lo que va de año, según sus informes públicos. Eso supera los aproximadamente 62.000 bitcóin producidos por toda la red minera global durante el mismo periodo, y parece representar la mayor parte de la acumulación neta corporativa y relacionada con ETF en 2026. Palmer pronosticó que bitcóin se cotizaría este año por encima de los 225.000 dólares, aunque se supone que a estas alturas ya no confía en su predicción.

Apalancamiento concentrado

Las consecuencias de una información de apariencia circunstancial son relevantes. Según publica Bloomberg, Strategy financia sus compras de bitcóin a través de una acción preferente perpetua llamada STRC, que paga a los inversores un dividendo anual en efectivo del 11,5%. El mecanismo parece el de un Estado con moneda propia y que genera títulos de deuda. En las semanas previas a la fecha de registro de cada mes, establecida alrededor del día 15, los inversores acumulan las acciones, lo que impulsa el precio de nuevo hacia su valor nominal de 100 dólares. Esa recuperación permite a Strategy vender nuevos títulos en el mercado y dirigir los ingresos directamente al bitcóin al contado. Cuando se supera el límite y las acciones bajan, la compra se ralentiza. Se retoma al mes siguiente. STRC cotizaba a 99,28 dólares este miércoles.

Solo en las últimas tres semanas, Strategy representó aproximadamente el 12% de toda la actividad de negociación de bitcóin, según Lance Vitanza, director gerente de investigación de renta variable en TD Cowen. Algunas semanas, la empresa tiene una presencia mayor que otras, llegando a representar en ocasiones más del 20 % del volumen total, según su informe reciente.

Concentración alarmante

El factor que genera dudas entre los inversores es la creciente sensación de que Strategy podría vender bitcóin en algún momento. 'Fiarse es cobre y no fiarse es oro', esa es la cuestión. Pero el mercado que alguna vez tuvo docenas de fuentes de demanda —millones de minoristas, arbitraje de ETF, diversificación de tesorería corporativa, convicción ideológica— se ha reducido, según los escépticos, a una única máquina de compra, dependiente de la capacidad continua de un solo hombre para obtener capital contra un activo del que es simultáneamente el mayor comprador. Puertas abiertas y confianza.