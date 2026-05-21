Poco antes de que se celebrasen las recientes elecciones celebradas en Andalucía, el presidente de esta comunidad autónoma, Juanma Moreno, señaló que de no conseguir el Partido Popular la mayoría absoluta se generaría un lío (sic) en el gobierno de muy difícil solución. Se refería Moreno a la necesidad de pactar con Vox, algo que el resultado de las elecciones han convertido en una necesidad si el PP quiere seguir gobernando en Andalucía. A la vista de las exigencias que la ultraderecha ha exigido al Partido Popular en cada una de las últimas elecciones autonómicas, resulta evidente que Vox va a pedir al candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía que cumpla con unos requisitos entre los que destaca el de la llamada prioridad nacional. Que el PP no haya conseguido la mayoría absoluta es una noticia negativa para la democracia española por cuanto supone que la ultraderecha da un paso más en el camino de la ultraderecha hacia el control de las instituciones y, en concreto, el Gobierno de la Nación. Resulta evidente que Vox tiene poco interés en gobernar en las autonomías. Prueba de ello fue su salida por voluntad propia de vicepresidencias y consejerías de gobiernos autonómicos que si bien en la mayoría de los casos no eran más que meros adornos sin competencias reales suponían un escaparate efectivo de cara a la ciudadanía. Algo que en realidad, habida cuenta del rechazo de Vox a la existencia de las comunidades autonómicas, no terminó de cuajar. La dirección de Vox fue consciente de que la mayoría de los cargos nombrados gracias a los pactos con el PP en Gobiernos autonómicos hacían el ridículo cada vez que abrían la boca y como el verdadero objetivo de Vox es la Moncloa se decidió la ruptura de Gobiernos de coalición para que no disminuyen las posibilidades de llegar a la Moncloa.

El descalabro del PSOE en Andalucía vuelve a dejar claro que el socialismo ha perdido la conexión con los ciudadanos. Deben reflexionar los socialistas sobre los aspectos que de verdad interesan a los votantes. España es un país de centro izquierda desde un punto de vista sociológico que sin embargo vota a la derecha. El 80 % de la población española está de acuerdo y comparte el ideario feminista, la reivindicación de los derechos de la mujer en justo equilibrio con los del hombre. Pero tiene que haber algo más en el frontispicio de un partido socialdemócrata, un partido, por tanto, que cree en el libre comercio y en el reparto equitativo de los beneficios económicos que se deben proteger y estimular por parte de los gobernantes. Digo esto porque en los últimos años, en el PSOE, determinadas ideas disparatadas de partidos de izquierda nacionalistas y de grupos de extrema izquierda han sido bien vistas por parte de ciertos ayuntamientos, consejerías autonómicas e incluso ministerios dirigidos por el PSOE. Cabe resaltar el odio al turismo y la aversión a la construcción de viviendas y por tanto de nuevos barrios que desde hace años grupos minoritarios tratan de imponer en la actualidad política y mediática y que no sé muy bien por qué han logrado tener un cierto protagonismo en el PSOE.

La defensa de los servicios públicos, la importancia de la existencia de los impuestos y la necesidad y bienvenida de los ingresos derivados del turismo como generadores de justicia social debería ser un discurso del PSOE que fuese repetido de manera constante. El socialismo ha permitido que determinados extranjeros que optan por vivir y trabajar en España sean vistos poco menos que como delincuentes que vienen a aprovecharse de los españoles y los culpables del problema de la vivienda. Se facilita la llegada de inmigración trabajadora para servicios básicos como el cuidado de ancianos pero se ponen todas las trabas posibles a los europeos que venden su casa en su país de origen y se compran una casa en España para teletrabajar. Se tacha a los llamados expatriados que vienen a España unos meses para teletrabajar como los culpables del problema de la vivienda pero se defiende a los inmigrantes de Sudamérica que también tienen que vivir en una casa ya construida.

Y como colofón al problema de credibilidad del PSOE, a la vista de los resultados en las recientes elecciones autonómicas celebradas en toda España, viene a sumarse los problemas con la justicia de José Luis Rodríguez Zapatero. La línea que existe entre el tráfico de influencias y la actividad de los lobbies en España es muy fina. De momento, en el caso de Zapatero no hay más que indicios, sin pruebas claras. Pero suficiente para que el Partido Popular se dedique el tiempo que falta hasta la celebración de elecciones generales a hablar todos los días de Zapatero en vez de su proyecto de país para el caso de que Feijóo logre gobernar algún día con el apoyo de Vox, algo que está por ver.