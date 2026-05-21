Réquiem por la educación valenciana

Los docentes le estamos echando un pulso a la clase política —y si algún político tiene la paciencia de leer esto, le pido disculpas por anticipado por interrumpirle entre una foto institucional y una promesa electoral reciclada— y no vamos a aflojar hasta conseguir lo que la educación merece. Porque, sinceramente, ¿cómo vamos a regresar a las aulas sin haber luchado antes por ellas? ¿Con qué legitimidad vamos a pedirles a nuestros alumnos que persigan sus sueños si nosotros ni siquiera somos capaces de defender la dignidad de nuestro trabajo?

El sueño de 83.592 docentes no es revolucionario. No estamos exigiendo mármol en las aulas ni cafeteras italianas en la sala de profesores. Pedimos algo mucho más escandaloso, al parecer: sentido común.

Queremos ratios coherentes que permitan enseñar de verdad y no sobrevivir entre listas interminables de nombres. Porque educar no consiste en almacenar niños en una clase como quien organiza paquetes en un almacén logístico. Queremos sustituciones rápidas cuando un docente cae de baja, especialmente en un momento en el que la salud mental del profesorado se ha convertido en una emergencia silenciosa. Un estudio sobre el sistema educativo español realizado en 2025 con casi 3.800 docentes alertó del deterioro emocional generalizado del profesorado y del aumento sostenido de estrés, ansiedad y agotamiento psicológico. Y no hace falta demasiada sociología para entenderlo: resulta difícil sostener emocionalmente a treinta adolescentes mientras la Administración apenas sostiene a quien los educa.

También hacen falta especialistas para atender al alumnado con necesidades específicas. Porque la inclusión no consiste en colgar una pancarta con palabras bonitas el Día de la Diversidad, sino en dotar a los centros de PT, AL y recursos reales. Lo demás es maquillaje institucional: muy fotogénico, muy inclusivo en redes sociales y completamente inútil en la práctica.

Pedimos estabilidad y coherencia. Que las leyes educativas dejen de cambiar cada vez que cambia el color del gobierno, como si la educación fuera un laboratorio ideológico y no el pilar que sostiene cualquier sociedad mínimamente civilizada. Sanidad y educación deberían ser políticas de Estado; sin embargo, demasiadas veces se utilizan como simple relleno de panfletos electorales impresos en papel brillante y memoria corta.

Y luego está la burocracia. Ese deporte nacional. Imaginen que su trabajo consistiera en conseguir que un niño aprenda, piense y sea feliz… pero que la mitad de su jornada se pierda rellenando informes redundantes, formularios infinitos y documentos que probablemente nadie leerá jamás. Hay docentes que pasan más tiempo justificando que enseñan que enseñando realmente. Kafka habría durado dos semanas en un claustro.

Mientras tanto, muchos centros educativos presentan condiciones que serían inaceptables en cualquier oficina privada: temperaturas insoportables, humedades, grietas, techos deteriorados, plagas y aulas donde en verano se sobrevive más que se aprende. Pero claro, como quienes lo sufren son niños y profesores, parece que la urgencia política siempre puede esperar otro trimestre.

Y sí, también pedimos un sueldo digno y equiparable al de otras comunidades autónomas. Porque quizá algunos se hayan resignado a que la Comunidad Valenciana sea una de las peor financiadas del país, pero nosotros no pensamos normalizar que sostener el futuro de una sociedad esté peor valorado que muchas campañas de marketing institucional.

Lo verdaderamente triste es que todas estas reivindicaciones hayan sido calificadas de “partidistas”. Como si los más de 78.000 docentes que han salido a la calle votaran exactamente lo mismo. Ojalá fuera así; más de uno estaría ahora mismo brindando con cava en algún despacho. Pero no. Esto no va de partidos. Va de respeto.

Respeto hacia quienes les enseñaron a leer a este país, hacia quienes explicaron una división veinte veces hasta que por fin salió bien, hacia quienes detectan problemas familiares, ansiedad, acoso o hambre antes que muchas administraciones. Porque un docente no solo enseña contenidos: muchas veces sostiene emocionalmente a alumnos que llegan rotos a clase mientras desde arriba les exigen estadísticas, protocolos y sonrisas para la foto.

Así que pregúntense algo: ¿de verdad no merece la pena luchar por escuelas dignas, por niños felices y por una profesión respetada? Porque si 78.000 docentes han decidido que esto importa más que los 170 euros diarios que pierden haciendo huelga —sin saber siquiera cuándo acabará— quizá lo mínimo que merecen no sea desprecio ni propaganda. Quizá lo mínimo sea diálogo, coherencia y un poco de honestidad política.