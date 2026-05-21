"Torrente" y "Aída", líderes

Los titulares de prensa celebran el regreso de los espectadores a las salas, del mismo modo que quienes comparan la recaudación de las producciones del cine español respecto al de temporadas pasadas constatan cómo desde la pandemia el panorama no había sido tan halagüeño. No mienten si nos atenemos a las cifras globales, pero a poco que nos detengamos en los datos individuales comprobaremos que no es oro todo lo que reluce.

Torrente, presidente, con sus 28 millones de euros recaudados y sus 3.763.000 espectadores, más Aída y vuelta, con 5 millones de euros y casi 800.000 espectadores, han alcanzado más recaudación que la suma del resto de estrenos que han tenido lugar durante los cinco primeros meses del año. Aquí apenas existe el término medio.

Películas como Bajo tus pies, protagonizada por Maribel Verdú y la premiadísima niña Sofía Otero abandonan la cartelera con 2.000 espectadores, del mismo modo que Deseo, que cuenta con la participación del musculado Óscar Casas, o que el publicitado documental de Eduardo Casanova Sidosa apenas alcanzan los 3.000. Insistimos, aquí no hay término medio. No ocurre sólo con el cine nacional. En el extranjero también pasamos del blockbuster a los títulos que pasan casi desapercibidos. En este contexto los 130.000 espectadores de Calle Málaga o los 90.000 de Altas capacidades son la excepción que confirma la regla.

Películas como Después de Kim, La buena hija, Solos, Auri, Hugo 24, La ahorcada o ¿Cómo hemos llegado a esto? se quedan en umbrales mínimos. Lo que nos induce a pensar que su vida real está en las plataformas televisivas, y que su paso por los cines es un mero trámite para arribar a ellas.

En cualquier caso, no se entiende cómo de una producción anual tan apabullante apenas alcancen visibilidad media docena de títulos, en absoluto los mejores. ¿Estallará la burbuja de rodajes?