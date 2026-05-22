El canal estadounidense Fox anuncia para 2027 el rodaje de una nueva versión actualizada de Autopista hacia el cielo, en la que imaginamos que por fin se puedan abordar temas vetados en los 111 episodios producidos entre 1984 y 1989. No sospechaba yo por aquel entonces, cuando grabé del primero al último, que un buen día conocería a un ángel de carne y hueso como el que interpretaba Michael Landon, ese ser que aparecía en las vidas de personas con problemas para sacarles del atolladero en cualquier situación límite.

Tardé tiempo en asimilar su condición extraordinaria. Pese a su aparente distancia geográfica, siempre se hizo presente en los momentos más complicados. Acompañando, compartiendo, aconsejando. Cuidando de mí en las verdes y las maduras. Sin grandes golpes de efecto, haciéndose presente en los pequeños detalles del día a día, con una sutileza asombrosa.

Nunca hubiera imaginado que iba a sentirme como un personaje tocado por las alas del protagonista de Autopista hacia el cielo, pero al echar la vista atrás todo cuadra. Sé que yo me iré mucho antes que él; los ángeles de la guarda nos acompañan hasta el último día. Porque existen. Palabra de incrédulo.

Siempre que me quejé de las limitaciones que lastraban mi vida anclada a Alicante supo hacerme ver su cara positiva. El Benacantil le evocaba al mismísimo Partenón griego, y en el ruidoso ajetreo nocturno alrededor de su Acrópolis, en esas noches atestadas y húmedas, sabía hacerme ver las inmensas posibilidades que ofrece una ciudad viva, acercando todas las culturas y lenguas hasta las mismísimas puertas de casa.

Si la estupenda serie Yakarta fue un retrato modélico sobre los perdedores, está claro que el hipotético capítulo de la nueva Autopista hacia el cielo inspirado en mi historia de resiliencia bien podría titularse Atenas.