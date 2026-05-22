La IA de las maravillas, Elon Musk y el 'truco del almendruco'

Las bolsas mundiales viven en los últimos años bajo el influjo de las empresas tecnológicas y las promesas de la inteligencia artificial. Ya olvidados los universos paralelos dibujados en infantiles metaversos y tokens sobre activos poco valiosos, la IA arrasa de la mano de las principales firmas tecnológicas mundiales. La anunciada salida a bolsa de SpaceX el mes que viene será una vuelta de tuerca más en el obsceno mundo de la inversión. Algunos describen la operación como la mayor salida a bolsa de la historia. Y entre el truco o trato, la cosa puede transformarse en un verdadero 'truco del almendruco', expresión de la lengua castellana clara en contenido pero trufada de explicaciones diversas sobre su origen.

Resulta que SpaceX es una empresa de telecomunicaciones con un negocio de lanzamiento de cohetes como actividad secundaria que promete la creación de una nueva actividad de computación en la nube instalada en zona orbital. Los expertos le atribuyen un precio estimado de unos 700.000 millones de dólares, aunque tras la salida a bolsa se espera que logre una capitalización bursátil del orden de más del doble y más allá. Todo ello por la promesa de que lanzará ese servicio de computación orbital cuántico y será capaz hasta de emprender la explotación industrial de la Luna.

Después de haber redibujado la noche del planeta Tierra, cualquier promesa de Musk es creíble. Apañados van los navegantes actualmente si tienen que buscar a ojo la estrella polar entre tanta constelación artificial que nos rodea y que se ha instalado en poco tiempo sobre nuestras cabezas. Pero las perspectivas de crecimiento empresarial del grupo de Musk son inciertas y los riesgos elevados. Por ello, Musk aplicará el 'truco del almendruco'.

El 'truco del almendruco'

Lo de 'truco del almendruco' es expresión longeva. Pese a estar huérfana de historia bien documentada, expresa a las claras y con rima que algo de trampa conlleva una situación. Pero lo del 'almendruco' tiene miga más allá de las coincidencias vocálicas y consonánticas del sufijo. El uso de 'almendruco' es algo así como utilizar almendras en potencia en algo que requiere las maduras y dulces, lo que supone engaño, enmascaramiento o al menos maquillaje, a nivel de dar gato por liebre, endulzado o amargo.

Pero existe una explicación del 'truco del almendruco' que se adapta al dedillo a Elon Musk. Resulta que el uso de esa expresión era en el pasado habitual en los mercadillos, especialmente de productos usados. La idea es que el comerciante compraba y vendía productos diversos y no podía recordar de manera ajustada el precio de compra inicial de cada cosa expuesta. Así, si un potencial comprador le pedía un precio, el vendedor debía conocer bien lo pagado con anterioridad para ir acumulando márgenes comerciales y no solo basarse en intuiciones. El 'truco del almendruco' es que en vez de poner el precio de compra en el producto o llevar chuletilla ponía un código en cada artículo. Resulta que la palabra 'almendruco' la componen 10 letras y no se repiten, así que basta asignar un número a cada letra (1234567890) y rotular la palabra clave. Así, un producto marcado con 'amen' correspondería a un precio de compra de 1.345, por ejemplo. Según parece, ese truco se utilizó mucho en mercados de viejo (también se ha usado la palabra 'murciélago') pero la llegada de Vinted o Wallapop hace que la estratagema esté evidentemente condenada.

Momento complejo para Space X

Se diría que una salida a bolsa de una firma como Space X implica riesgos y algún 'truco del almendruco' a la hora de fijar el futuro precio de compra de las acciones de la compañía. Sabido es que estamos en tiempos de casi récord en bolsa, inestabilidad máxima en amenazas guerreras, inflación excesiva e incertidumbre absoluta en comercio internacional. Por ello, algo se escapa en los análisis cuándo persiste el optimismo inversor pese al pesimismo existencial. Y no hay que olvidar que las grandes promesas de la IA están asociadas a un cambio estructural en el mundo laboral, con consecuencias todavía difíciles de evaluar. Para colmo de males, este viernes se conoció que la confianza de los consumidores de Estados Unidos se desplomó en mayo hasta su nivel más bajo de la serie histórica, ante unas expectativas de inflación por la guerra de Irán. La confianza se sitúa ahora ligeramente por debajo del mínimo histórico anterior, registrado en junio de 2022. Momento extraño para una salida a bolsa. Y, sin embargo, el optimismo es mayoritario.

IA y la amenaza del contrato social

Yves Bonzon, de Julius Baer, considera que los grandes riesgos para el sistema financiero son en la actualidad eventos geopolíticos y naturales exógenos. Y opina: "La adopción de la IA representa una amenaza a medio plazo para el contrato social, con el riesgo de perder empleos de cuello blanco. Si bien el capital se beneficia primero, como en revoluciones tecnológicas anteriores, el trabajo también debería beneficiarse en última instancia mediante la creación de empleo y el crecimiento de la renta real impulsado por la productividad". Pero nadie es capaz de asegurar que esa transición al mundo dominado por la IA sea tan fácil para las mayorías y que no suponga una nueva versión del 'truco del almendruco' en el que al final toca perder.