Nos merecemos más

Una vista de la ciudad de Elche, en la que se puede identificar el Palmeral, la basílica de Santa María y el Palacio de Altamira. / Europa Press

Corre el tiempo con tanta velocidad que nos encontramos ya en el último año de legislatura. Parece que los meses han volado especialmente para este gobierno de Pablo Ruz y Vox, que todavía se siente en 2023, como si pudieran exculparse a estas alturas de los proyectos sin ejecutar y que, todos sabemos, sobre todo ellos, no verán la luz a pesar de las muchas promesas.

El ciclo de PP y Vox concluirá sin tranvía, sin centro de congresos, sin nuevo conservatorio, sin reforma de la avenida de la Libertad, sin los 43 millones que nos adeuda la Generalitat Valenciana, sin rehabilitación de las Clarisas, sin reforma del Plan General de Ordenación Urbana, sin centro de salud en Torrellano, sin Ronda Sur, sin centro social en El Altet, sin ampliación de Elx Parc Empresarial, sin modernización del Hospital General, sin nuevos fondos europeos…

Se acumulan demasiados incumplimientos de promesas que destellaban y han acabado por cegar a un alcalde incapaz de sacar adelante los objetivos más importantes que se marcaba en este mandato. Pero todavía es más preocupante cómo ha renegado de los asuntos que tenían que quitarle el sueño y, para desgracia de la gente corriente, no le han supuesto ningún desvelo.

Nos duele especialmente la desidia de Ruz con la sanidad, la educación y la vivienda. Esta será la legislatura en que se perpetuó la gestión privada del Hospital del Vinalopó con el aplauso de un alcalde incapaz de atender las quejas de miles de ilicitanos e ilicitanas que merecían alguien que defendiera su derecho a la salud frente al negocio. Tampoco ha ido mejor a la otra parte del río que acumula listas de espera para el médico de cabecera, las consultas externas o las operaciones sin que Ruz pestañee.

Tristemente tampoco ha habido buenas noticias para educación. ¿Cómo han sido capaces en Elx y en Valencia de paralizar el Plan Edificant que estaba permitiendo dignificar nuestros centros educativos después de décadas? No tenían más que continuar el camino que ya habíamos recorrido, pero este alcalde estaba más preocupado en implantar el distrito único o atacar el valencià, en lugar de reclamar más inversión en educación pública. Para muestra, su insistencia en mirar hacia otro lado durante esta justa huelga del profesorado.

Pero si ha habido una despreocupación sangrante ha sido en vivienda. PP y Vox han votado sistemáticamente en contra de todas las medidas que les hemos presentado para frenar esta subida desbocada en el alquiler y la compra. Y lo hacen convencidos de su posición ideológica. El mercado por delante de las personas. La ley de la jungla frente a las políticas públicas. Y un poco de plan de vivienda que tildan de pública, que ni es barata ni es social ni es transparente para disimular. Y ni lo que hay se verá antes de que lleguen las elecciones. Todo esto ocurre o, mejor dicho, no pasa, mientras la deuda del ayuntamiento crece y el agujero en el bolsillo colectivo se agranda.

Pero claro que hay una huella de este alcalde en esta legislatura. Está presente en el destrozo de los carriles bici, en la burla a los derechos laborales, en el ataque a los derechos de las mujeres, en los recortes en cooperación, en el deslavado de las políticas de igualdad, en el desprecio a los colectivos LGTBIQ+, en el desmantelamiento de las políticas verdes, en los discursos racistas o en la omnipresente religión que nos impone.

Para ser justa, lo estará en el Mercado Central, aunque Pablo Ruz no reconozca que ahora quiere ponerse medallas por el proyecto por el que quería llevarnos a la cárcel al anterior gobierno. ¿Qué sería de este alcalde sin todos esos proyectos que se encontró en marcha cuando tomó posesión de su cargo?

Hay una sensación generalizada de hastío entre los retrocesos y el vacío, el de las promesas que no llegan, el de una falta de rumbo claro, sin modelo de ciudad coherente ni rigor ni profundidad. Y eso no lo tapa ni el socorrido recurso fácil al ciberataque. Hay un pudor colectivo hacia una política del vídeo que se está convirtiendo en meme y hacia un marco regresivo que es por el que ahora somos conocidos fuera de casa.

La ciudadanía ilicitana merece más. Merece que el dinero se emplee en políticas para mejorar la vida de la gente corriente. Merece servicios públicos de calidad, frenar la burbuja inmobiliaria, que se defienda el empleo estable y de calidad. Merecen realidades en lugar de anuncios. Merecen que se defiendan los valores democráticos frente a quienes quieren ahogar nuestros derechos y libertades y además nos insultan.

Los principios de la sociedad justa, inclusiva y solidaria se mantienen vivos y se siguen palpando en la calle. En un año tenemos la capacidad de recuperarlos en las instituciones y hacer política sin varitas mágicas, pero con honestidad, humildad y poniendo en el centro las políticas para la gente sencilla, la gente normal. Es el momento.