Suelo y vivienda: de las «manos muertas» a los «fondos buitre»

Vivienda en construcción en la ciudad de Elche, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Con una regularidad digna de mejor empeño, analistas de la situación social en España nos martillean desde hace ya algunos años con el grave problema de la vivienda y la dificultad para su acceso. Coincido con esa preocupación.

Pero no me parece que, con reiterar una y otra vez los problemas y lamentar la falta de actuación por los poderes públicos, contribuyamos a mejorar la situación. ¿Se está haciendo realmente un buen diagnóstico del problema?

No pretendo haber encontrado la piedra filosofal para solucionar estos problemas, pero me extraña mucho como se le da una explicación meramente técnica a lo que es un problema político.

Un analista conocedor de estos problemas y que ha contribuido a aportar nuevas perspectivas al análisis incluso se aventuraba a sacar del armario un concepto histórico de fuerte impacto en la historia de España, para añadir posibles salidas conceptuales a los problemas. Me refiero al concepto de las «manos muertas».

El Centro Cívico de Opinión, en una publicación reciente y siguiendo ese análisis, incluía una propuesta para cambiar la situación de la vivienda en España: «6.- Reactivar los suelos públicos y privados en manos muertas, mediante regulaciones que castiguen la ociosidad de suelos públicos o privados e incentiven la gestión urbanística, premiando el desarrollo».

La cuestión es muy importante, ya que trata de utilizar una experiencia histórica, especialmente del siglo XIX español para hacer frente a un problema del siglo XXI. ¿Es ello posible?

Hemos de decir que los problemas relacionados con el suelo y la vivienda no son en absoluto novedosos y carentes de antecedentes, donde la inanición del sector público se mezcla con disparatados procesos de especulación del suelo y crisis de la vivienda. Hace unos treinta años, el enfoque se centralizó en las grandes bolsas de suelo urbanizable, paralizado por sus propietarios, confiando en que una nueva figura, el «urbanizador», sacara de las tinieblas y pusiera en el mercado las propiedades que estaban también en… «manos muertas».

Sin embargo, el dinámico «urbanizador», si consiguió su objetivo y obtuvo nuevo suelo de su propiedad, pronto de convirtió al grupo de las «manos muertas», especulando como el que más. Como diría un célebre filósofo de la vida cotidiana: «¡Es el mercado, amigo!».

Pero no podemos perder de vista en qué desembocó la desamortización española contra las «manos muertas» (especialmente terrenos vinculados a la Iglesia en su amplio sentido, a las tierras comunales o los ayuntamientos). ¿En manos de qué personas se pusieron esos terrenos? ¿Se consiguió el objetivo (quiero pensar que tanto Mendizábal como Madoz defendían el interés público)?

No creo que ningún historiador ni analista pueda considerar que aquellas fueran operaciones que beneficiaran al bienestar de la sociedad española, y que sus beneficios se distribuyeran equitativamente por todas las capas de la sociedad. Quienes acudieron a las ventas fueron los potentados que prontamente se convirtieron en una nueva generación de «manos muertas» que han estado monopolizando desde entonces buena parte de las propiedades estratégicas de los municipios españoles. ¿Se ha tenido en cuenta esa enseñanza de la historia?

Lo anterior nos pone en contacto con la complejidad española de la gestión del suelo y la vivienda. Hablar de los Patrimonios Municipales del Suelo, por ejemplo, de una forma genérica, supone ignorar la diversidad de partidos políticos que gobiernan las ciudades, con diversas estrategias para responder ante estos problemas.

Pero, si esto fuera poco, independiente de las proclamas generalistas de los partidos políticos o una normativa uniforme para toda España, ningún partido político se atreve a dar directrices a los militantes que ocupan los cargos públicos de responsabilidad para que apliquen y tomen decisiones que, realmente, estén tratando de solucionar el problema que tanto preocupa… al menos retóricamente.

Desde luego, pasar la propiedad de las «manos muertas» públicas a otras «manos muertas» privadas no es la solución. El comportamiento de los «fondos buitre» nos ahorra de ampliar este aserto.