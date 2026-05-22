«¡Arriba el telón, niños!»

Con esta llamada, titulaba INFORMACIÓN el 7 de mayo de 1996 la noticia sobre la inauguración de la sala La Tramoia. Aquel titular resumía mucho más que la apertura de un nuevo espacio cultural: simbolizaba la culminación de años de esfuerzo colectivo, de compromiso educativo y de apuesta por el teatro escolar en Elche.

La historia de la Asociación de Teatro Escolar de Elche y de la Sala La Tramoia no es únicamente la historia de un espacio cultural. Es, sobre todo, la historia de una apuesta colectiva por la educación, la creatividad y la formación humana de miles de jóvenes ilicitanos a través del teatro. Cuando comenzaron aquellos primeros festivales escolares, a principios de los años ochenta, pocos podían imaginar la dimensión que acabaría alcanzando aquel movimiento nacido desde las aulas, impulsado por profesores, estudiantes y personas comprometidas con una forma distinta de entender la cultura. Entre quienes hicieron posible aquel primer impulso merecen un reconocimiento especial, personas como Juan Alberti, Vicente Paredes, José Luís Arnés, Francisco Uñach, Felicidad Alarcón, Pedro Cardillo, Julia Pérez, Bernarda Sánchez, Clemen Pulet, Pedro Cardillo y Julia Pérez. Todos ellos compartían un mismo compromiso con la educación y la cultura, y entendieron desde el primer momento que el teatro podía convertirse en una poderosa herramienta pedagógica y humana. El teatro escolar dejó de ser una actividad complementaria para convertirse en una auténtica escuela de convivencia, sensibilidad y expresión. Aquella generación de docentes y promotores culturales supo sembrar una semilla que con el tiempo acabaría transformando la vida cultural de la ciudad.

Tuve la suerte, y también la responsabilidad, de vivir aquella etapa desde el Ayuntamiento como concejal de Cultura. Recuerdo perfectamente cómo fue creciendo la necesidad de dotar a la ATE de un espacio digno, estable y propio. Hasta entonces, el trabajo se hacía con enorme ilusión, pero con muchas limitaciones. Había talento, entusiasmo y una comunidad educativa volcada, pero faltaba un lugar donde todo aquello pudiera desarrollarse con continuidad. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de recuperar la antigua cochera de bomberos para convertirla en sede del teatro escolar: lo que después sería La Tramoia. No fue una decisión sencilla. Hubo dudas, resistencias e incluso oposición dentro de mi propio grupo de concejales. Algunos no entendían que dedicar un espacio municipal a un proyecto de teatro escolar pudiera ser una prioridad política. Pero yo tenía claro que aquello iba mucho más allá de un local o de una programación cultural. Estábamos invirtiendo en educación, en valores y en futuro.

Apostar por La Tramoia fue una decisión valiente, y con el tiempo se demostró acertada. Marcó un antes y un después en la vida cultural de Elche. A partir de aquel momento, el teatro escolar encontró un hogar permanente donde crecer, experimentar y consolidarse. Miles de estudiantes han pasado desde entonces por ese escenario, bien como actores o como espectadores, descubriendo el teatro como una experiencia capaz de transformar miradas, despertar sensibilidades y fortalecer la confianza personal.

El compromiso del profesorado ilicitano

Nada de ello habría sido posible sin el compromiso extraordinario del profesorado. Los docentes estuvieron a la altura de aquel desafío colectivo y asumieron con generosidad la tarea de levantar el teatro y la cultura dentro del ámbito estudiantil. Supieron entender que el teatro no era solo una actividad artística, sino también una herramienta educativa de enorme valor humano. Gracias a su implicación, generaciones enteras aprendieron a trabajar en equipo, a expresarse, a escuchar y a convivir desde el respeto y la creatividad. Pero La Tramoia ha significado todavía más. Ha sido un lugar de encuentro entre generaciones, un espacio donde profesores y alumnos compartían proyectos e ilusiones, donde la cultura se entendía como herramienta educativa y no como mero entretenimiento. Allí se formaron espectadores, actores, docentes y ciudadanos.

Con el paso de los años, uno comprende que determinadas decisiones políticas no se miden solo por su impacto inmediato, sino por la huella que dejan en la sociedad. La cesión de aquel antiguo parque de bomberos a la ATE fue una de esas decisiones. Hoy, cuando La Tramoia continúa viva y activa, sigue demostrando que valió la pena defender aquella idea frente a las dudas y las críticas.

Porque el teatro escolar no era un gasto: era una inversión en personas. Y pocas inversiones han resultado tan fértiles para la cultura y la educación de nuestra ciudad.