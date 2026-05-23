Todos pensáis que la siesta es tan española como los toros, el flamenco y el Quijote, cuando el nacimiento viene de Italia y los que más la practican en el mundo son los chinos y en Europa los alemanes.

A España y los españoles les queda el tópico asociado a la gandulería de una pandilla de desheredados de la fortuna que sestean por doquier, ya sea invierno, verano o primavera. No me olvido del otoño, que por supuesto también.

Dormir a deshoras puede resultar pueril si se hace fuera de contexto, pero la siesta y sus imbricaciones entre los mortales, cuando se practica en su forma habitual es de lo más normalizada, incluso la siesta del borrego, porque cualquier ocasión puede resultar placentera para practicarla si se hace honestamente y sin forzar.

El buen Sancho, tan amante de lo mundano, sabe bien compaginar los maridajes. Cuando arrecia el calor del verano, si consigue saciar el hambre comiendo copiosamente y beberse un buen vino de Ciudad Real, se le tercia como postre apropiado un sueñecito donde sea y como sea, siguiendo la máxima de la buena siesta.

Don Camilo José Cela promulgaba la siesta de pijama, Padrenuestro y orinal, pero nosotros entendemos la buena siesta como la del «aquí te pillo, aquí te mato», que viene a representar el momento en el que te viene ese sopor imposible de contener, alimentado por el calor, la comida, el alcohol y el cansancio, que te hace dormitar de cualquier forma, en cualquier posición y circunstancia.

A muchos se les puede sorprender, sin querer, haciendo la siesta en una conferencia ilustrada, recostados en una incómoda silla de anea, de pie esperando el trasporte o mientras leen, supuestamente apasionados, en un banco del parque.

El que bien duerme, bien sabe el placer que disfruta, porque no hay peor mal para el cuerpo y para el alma, que intentar dormir y frustrase en el intento. El que consigue apreciar en lo que vale una siesta inesperada, aprenderá sin remedio a perseguirla con el mismo tesón que la comida diaria.

Para muchos, entre los que me incluyo, hacer una buena siesta, ya sea de borrego, de burra, de canónigo, de obrero o de carnero, o la más tradicional en los postres de la buena mesa, los convierte en privilegiados de la vida, en amantes de los placeres regalados, en poseedores de salud, en sanchos quijotescos.

Hasta hoy hemos podido disfrutar de sus encantos, sin molestias ni interrupciones. Mañana volveremos a emprender el mismo ritmo y pasado mañana haremos lo propio.

El día en que no podamos gozar de su compañía, habremos pasado la página del bienestar y estaremos entrando en la pura decadencia, en el deterioro, en el infierno de quienes quieren y no pueden.