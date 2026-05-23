Cine humanista

Que la compañía que puso en marcha ‘Camino’ y la serie ‘Campeones’ (Películas Pendelton, con Javier Fesser al frente) haya levantado ‘Dos días’ no es de extrañar. Son especialistas en realizar películas humanistas, de las que siempre se extrae una moraleja que tiene que ver con los sentimientos más nobles. Lo que llama la atención es que se hayan decidido a lanzar una película como esta con una distribución tan escasa y en una época del año con tan complicada, en la que cada semana pasan por la cartelera como una exhalación dos o tres películas que son sustituidas por otras tres el viernes siguiente.

Máxime habiendo estado avalado por el premio del público en el Festival de Málaga, por el que, no lo olvidemos, competían nada menos que cuarenta largometrajes. Lo que quiere decir que es una película dirigida a los espectadores más que la crítica.

Nuestro protagonista tiene 89 años y un principio de Alzheimer, pero no se resiste a hacer lo que más le gusta, salir a navegar con su mejor amigo. Aunque la aventura se complica cuando quedan a la deriva en medio del mar.

Saturnino García es uno de los actores en activo más veterano de nuestro país. Desde que protagonizó ‘Justino, asesino de la tercera edad’ en 1994 han pasado 32 años. Desde entonces se ha ganado el respeto y el cariño por parte del público y los compañeros de profesión. En él puede que estriben los motivos del premio cosechado en Málaga y el hecho mismo de que se haya rodado esta película, planteada a su mayor gloria.