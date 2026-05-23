Opinión | Tribuna
No me cojas aún, que está mi madre en el balcón
Hay conciertos que uno escucha y conciertos que uno habita. Durante años pensé que la diferencia era una cuestión de intensidad, de juventud o incluso de circunstancias. Ahora creo que no. Hay canciones que funcionan como una grieta en el tiempo. Uno entra siendo quien es hoy y sale acompañado por todas las personas que fue antes.
Eso me ocurrió viendo a El Último de la Fila.
Treinta años después, regresar a aquellas canciones fue regresar a un muchacho de dieciocho años que caminaba por la vida con más incertidumbre que certezas. Un chico que iba a conciertos con amigos que a veces fallaban a última hora y que atravesaba el Martínez Valero lleno de gente sintiéndose, sin embargo, completamente solo.
A esa edad uno cree que los adultos saben exactamente lo que hacen. Luego descubre que la mayoría improvisa con bastante dignidad y un cansancio razonablemente disimulado.
Yo también improvisaba entonces. Valencia aparecía en el horizonte como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. La carrera de Medicina tenía algo despiadado, casi militar. Había días en los que el cansancio parecía una forma física del miedo. Otros en los que uno sospechaba que no estaría a la altura.
La juventud suele contarse como una época luminosa, pero muchas veces fue simplemente incertidumbre sostenida con terquedad.
Y, sin embargo, de algún modo, la vida fue abriéndose paso.
Después llegaron personas. Algunas se quedaron. Otras no. Todas fueron empujándote hacia lugares donde, sin darte cuenta, terminabas convirtiéndote en alguien distinto del que habías imaginado.
Anoche sonaron veintisiete canciones y durante un par de horas regresaron todas aquellas épocas al mismo tiempo.
No quería emocionarme. Me lo repetí varias veces. No era cuestión de derrumbarse allí, rodeado de miles de personas que probablemente estaban librando batallas parecidas.
El estadio estaba lleno. Y quizá lo más conmovedor era precisamente eso: comprobar cuánta gente había regresado treinta años después a las mismas canciones. Las voces ya no sonaban igual. Muchas entraban un poco más graves, más cansadas, quizá porque la edad ya no permite ciertos tonos altos o quizá porque la vida tampoco.
La mayoría rondábamos los cincuenta. Hombres y mujeres que habían envejecido casi sin darse cuenta. Algunos con hijos ya mayores. Otros con padres enfermos. Gente que seguramente había perdido amigos, trabajos, matrimonios o certezas por el camino.
También Manolo García y Quimi Portet parecían distintos. Mayores, claro. Como todos nosotros. Y precisamente por eso emocionaban más. Ya no había nada que demostrar encima del escenario. Solo canciones y tiempo.
Me llamó la atención otra cosa: había menos teléfonos de lo habitual. Mucha gente escuchaba más de lo que grababa. Como si todos hubiéramos entendido, quizá un poco tarde, que algunas cosas no necesitan quedarse almacenadas en ninguna pantalla.
Volvieron personas que ya no están. Amigos que se quedaron por el camino. Versiones de mí mismo que abandoné hace años sin despedirme demasiado. También volvió mi casa. Mis hermanos. Mi madre esperándome.
Y una frase apareció en mi cabeza con una claridad incómoda:
“No me cojas aún, que está mi madre en el balcón.”
Al final del concierto nadie parecía tener demasiada prisa por marcharse. La gente caminaba despacio, como si regresar del todo al presente necesitara unos minutos más.
Sonaba todavía alguna canción lejana mientras salíamos del estadio.
Y entonces volvió aquella frase.
“No me cojas aún, que está mi madre en el balcón.”
Pensé en ella.
En mi madre esperando despierta.
En aquel chico que cruzaba de noche Elche creyendo que algún día dejaría de tener miedo.
Y comprendí que quizá no hemos cambiado tanto.
Solo aprendimos a ocultarlo mejor.
