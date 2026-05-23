Hasta los confines

Si alguien de quienes se asoman a estas páginas tiene la pretensión de dedicarse al periodismo pero cree que lo que le depara la realidad circundante anda muy lejos de lo que una metrópolis como Madrid puede ofrecerle, que se lo haga mirar. Tras muchas décadas de constatación por detectar dónde salta la liebre y qué vinculaciones trae consigo no hay dudas: esta tierra tiene imán. Sus habitantes extienden las raíces por los confines y eso conduce a que no pocas de las noticias de consideración en cualquier lugar contengan acento de proximidad. Veamos algunas de las recientes revelaciones con mayor carga y juzguen ustedes mismos.

Salta la alarma en Cabo Verde por un brote de hantavirus en un crucero que durante unas cuantas jornadas tiene en ascuas a todo quisque ante la disparidad de criterios en cuanto a lo que los contagios pueden acarrear tras los fallecimientos y los enfermos registrados a bordo. Se decide desviar el MV Hondius hacia Tenerife a pesar de la oposición del mandamás canario debido a la amenaza de las ratas nadadoras. Pero dos días antes de que el bloque de pasajeros españoles ingresase en el Gómez Ulla, ¿dónde se produjo el primer caso sospechoso con traslado en ambulancia e ingreso en una habitación aislada? Correspondió a una alicantina de 32 años al haber coincidido en un vuelo con una de las afectadas que, tras pruebas y análisis en el Hospital de Sant Joan, ha dado afortunadamente negativo al virus. Y de la peripecia de otra embarcación, la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, cuyos activistas fueron detenidos y vejados por autoridades israelíes, una alcoyana residente en Mariola, Neus Belda, figura entre los expedicionarios. Ignoro si algún paisano más, pero como puede contemplarse no sería de extrañar.

Habrá que acelerar porque me quedo sin espacio. ¿Quién ha sido uno de los dos agitadores al que se le ha suspendido de forma cautelar e indefinida la acreditación para acceder al Congreso? Efectivamente al tal Vito Quiles, ilicitano él. No hace falta extenderse dado su renombre, lo que es indicativo de cómo está el patio. El mismo que ha ardido con la imputación de Zapatero al tiempo que se han caído los palos del sombrajo de los dibujos animados, en concreto Bambi. Cogido de su mano destaca el creador de Análisis Relevante SL e investigado en el caso Plus Ultra, el eldense Julio Martínez, de la comparsa Musulmanes cuando se pone festero. ¿Y quién los presentó? Pues Zaplana dentro del círculo telefónico con Javier de Paz, quien junto a Julito y al presidente le daban al running. No cabe duda de que, correr, han corrido lo suyo.

Y por si faltaba algo, el encargado de echarle un pulso a Florentino será Enrique Riquelme, destacado empresario de Cox. Como lo derroque nos cae encima todo el chiringuito.