El estrecho de Gibraltar. / Imagen realizada con IA por el autor

─Te veo enfadado Pa, casi indignado, diría.

─Es que llueve sobre mojado. Y este asunto me exaspera especialmente.

─¿La lluvia?

─¡No, JC! La carencia de principio de autoridad.

─Eso es verdad. Tú siempre has sido mucho de autoridad.

─Mira, hijo. Hay cosas que por mucho tiempo que transcurra no se quedan antiguas. Y con respecto a los humanos, la autoridad es uno de ellos. Es algo que necesitan para poder gobernarse. Porque si no existe, la sociedad se transforma en un caos y los únicos que salen ganando son los malos.

─No eres tú mucho de anarquismo.

─No, en absoluto, y lo sabes. Y tú tampoco, por muy de progre que vayas a veces.

─Es cierto, la historia demuestra que el principio de autoridad es clave en las sociedades humanas. Pero dime…

─Estoy indignado por las muertes de guardias civiles en el estrecho de Gibraltar, que se han repetido en pocos meses. Estoy sorprendido por la poca respuesta de las autoridades. Estoy anonadado al ver cómo han convertido los narcos el estrecho en el pasillo de su casa. Y estoy horrorizado al ver la impunidad con que cuentan los malos en aquella zona. El otro día contemplé a un helicóptero de la Guardia Civil darle el alto a una narcolancha. Los ocupantes miraron al helicóptero, se rieron y aceleraron.

─¿En serio?

─Así fue. Y el helicóptero les persiguió sin hacer nada para interceptarlos. Al final llegaron a la costa, descargaron y se escabulleron.

─Difícil de entender.

─Y más de asumir. Que una zona entera de un país esté colonizada por delincuentes, que portan armas de guerra y se ríen de las fuerzas de orden… es realmente frustrante. Casualmente se da en el mismo país en que se puede ocupar una vivienda ajena sin que los propietarios ni las fuerzas del orden puedan hacer nada por evitarlo.

─Carga de profundidad, Pa.

─No, JC. Evidencias.

─Además en aquella zona hay un problema social complejo. Es cierto que son delincuentes, pero también que se trata de una zona muy deprimida, donde ha encontrado arraigo esa actividad. Las redes criminales generan economías sumergidas en localidades vulnerables mediante el blanqueo de capitales. Y reclutan a menores de edad para tareas de transporte y vigilancia.

─Eso es aun peor. Y habla de la incapacidad de todo un país por ofrecer a sus jóvenes alternativas vitales aceptables. Esas mismas autoridades que reconocen la existencia de más de 600 narcolanchas operando activamente en la zona. Y no solo eso, utilizan motores de gran potencia, comunicaciones encriptadas, drones de vigilancia y radares de alta definición.

─¿Qué se puede hacer, Pa?

─Pues primero reconocer el problema y remangarse. Se trata no solo de algo localmente grave, es un símbolo de la debilidad de un Estado. Por eso se debería empezar por aumentar los efectivos de policía y guardia civil en la zona –a los que debería reconocerse como profesión de riesgo─, y emplear a la marina en funciones de vigilancia y detención de esos maleantes. Trasladar los macrojuicios de narcotráfico a tribunales centrales en Madrid para evitar que los jueces locales y sus familias sufran presiones o amenazas directas de los clanes locales.

─Parece sensato.

─Pero además hay que endurecer el Código Penal y elevar las penas de prisión por delitos relacionados el narco.

─Pero… ¿porqué las fuerzas del orden están tan limitadas en sus actuaciones contra los malos?

─Las fuerzas del orden no pueden disparar contra las narcolanchas o los narcotraficantes debido a un estricto marco legal y operativo que prioriza la seguridad y los derechos humanos, regulado por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La legislación española dictamina que el uso de armas de fuego es el último recurso disponible. El simple hecho de que un narcotraficante huya con un cargamento de droga no justifica legalmente el uso de fuerza letal, ya que el bien jurídico protegido (la vida) prevalece sobre el delito de contrabando. Y los agentes solo están autorizados a disparar si existe un riesgo grave, inmediato e inminente para su propia vida o la de terceros

Además las asociaciones policiales denuncian de forma reiterada la falta de "garantías jurídicas" para disparar a los potentes motores de las lanchas para detenerlas. Si un agente dispara al motor y mata a un ocupante de la narcolancha, se enfrentaría a graves penas de prisión por homicidio ante la ley española.

─Pues ese es quizá el punto clave. España debe decidir si es un país en el que la ley es un valor a defender con todos los medios, o si es un lugar donde el buenismo atrae a los malos de toda la galaxia.

─Es su decisión, y afrontarán sus consecuencias.